ไต้หวันมอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูอุทกภัยภาคใต้

MGR Online: รัฐบาลไต้หวันมอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูมหาอุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และสมาคมจีนร่วมสมทบอีก 5.6 ล้านบาท
นายปีเตอร์หลัน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนรัฐบาลไต้หวันมอบเงินสงเคราะห์เยียวยามหาอุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทย
รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ของประเทศไทยและการฟื้นฟูเยียวยาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะได้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวันภาคใต้เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจกับนักธุรกิจชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลที่ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ศกนี้ นายปีเตอร์ หลัน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไต้หวันให้เดินทางไปยังภาคใต้ของไทยอีกครั้ง เพื่อมอบเงินสงเคราะห์จำนวน50,000 ดอลลาร์เหรียญสหรัฐให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
เงินบริจาคนี้จะนำไปใช้ช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ทำการฟื้นฟูเยียวยาหลังอุทกภัย เพื่อช่วยให้ทุกคนกลับคืนสู่ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ สมาคมชาวจีนโพ้นทะเลสี่แห่ง ประกอบด้วยสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน สมาคมชาวจีนโพ้นทะเลแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย โดยระดมทุนได้รวมทั้งสิ้น5,643,088 บาท เงินบริจาคนี้ได้มอบให้แก่จังหวัดสงขลาและชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวันภาคใต้ในวันเดียวกัน โดยมีนายปีเตอร์ หลัน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานฯ เป็นสักขีพยาน และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายชิวอิ้งหัว ประธานชมรมฯ เป็นผู้แทนรับมอบ
ทั้งนี้ หวังว่าเงินบริจาคดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ให้ฟื้นตัวจากอุทกภัยโดยเร็วที่สุดการบริจาคนี้แสดงให้เห็นว่าชุมชนชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลมีความผูกพันอันลึกซึ้งกับแผ่นดินไทย มีความยอมรับในอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น และทำให้มิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไต้หวันและไทยเป็นที่ประจักษ์.