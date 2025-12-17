พระราชินี ทรงวางกลยุทธ์เฉียบแข่งเรือใบ 3 วันพาไทยขึ้นอันดับ1 ของตาราง ทิ้งห่างคู่แข่ง ชิงเหรียญทองพรุ่งนี้

วันนี้ 17 ธ.ค.68 เวลา 09.58 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรม Ocean Marina Pattaya อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อทรงรับฟังการถวายบรรยายข้อมูลการแข่งเรือใบประจำวัน และทรงร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบ วันที่ 3 เพื่อเก็บคะแนนการแข่งขันเรซที่ 6-7 ประเภทเรือคีลโบ๊ท SSL 47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ธ.ค. ณ สนามแข่งขันโอเชี่ยนมารีน่า ยอช์ท คลับ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันนี้เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนวันที่ 3 ของกีฬาเรือใบ ประเภทเรือคีลโบ๊ท SSL47 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบ ขึ้นเรือใบ SSL47 หมายเลข 6 ออกไปเก็บคะแนนการแข่งขันกลางทะเลอ่าวไทย จำนวน 2 เรซ คือ เรซที่ 6 และ เรซที่ 7 ร่วมกับนักกีฬาจาก 4 ชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเมียนมา ด้วยพระพักตร์ที่มุ่งมั่น ด้วยทรงหวังที่จะนำเหรียญทองเหรียญแรกของกีฬาคีลโบ๊ท ซึ่งเป็นชนิดกีฬา ที่เพิ่งถูกบรรจุลงในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มามอบให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน
ในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังทรงทำหน้าที่สำคัญบนเรือ ด้วยทรงเป็นนักกลยุทธ์ และ เนวิเกเตอร์ อันเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่ง ทรงวางแผนเกมการเล่นในทีมให้มีความสอดคล้องกับสภาพคลื่นลมในทะเล เพราะถ้าคำนวณทิศทางลมได้อย่งแม่นยำเท่าไรก็จะยิ่งชิงความได้เปรียนนำพาเรือแล่นเข้าสู่เส้นชัยได้รวดเร็วเท่านั้น
ท่ามกลางสภาพคลื่นลมอันแปรเปลี่ยนในทะเล บวกกับกระแสลมที่ไม่สามารถกำหนดได้ อันเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของนักกีฬาเรือใบทุกคน หากแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ยังทรงทำหน้าที่บนเรือได้อย่างดีเยี่ยม ทรงใช้เข็มทิศเพื่อสังเกตุและวิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบและวางแผนทิศทางของลมเพื่อที่จะตัดสินใจนำเรือไปในทิศทางที่ได้เปรียบที่สุด สลับกับช่วยสมาชิกทุกคนในทีม ทำหน้าที่ตามสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ทรงช่วยโหนเรืออย่างสุดกำลัง เพื่อรักษาสมดุลของเรือ อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมีทักษะขั้นสูง ทั้งความแข็งแรง ความแม่นยำ และการทำงานเป็นทีมต้องร่วมใจกันเป็นหนึ่ง เนื่องด้วยเรือ SSL ไม่มีเชือกกันตกบนเรือเหมือนเรือ TP52 ดังนั้นทุกวินาทีของการโหนเรือจึงเต็มไปด้วยความอันตราย
จึงนับเป็นความโชคดีของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปณิธานและพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา และการออกกำลังกาย อันเป็นที่ประจักษ์ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ และแบบอย่างแก่นักกีฬา มีน้ำพระราชหฤทัยความเป็นนักกีฬาอย่างเต็มเปี่ยม และทรงส่งเสริมให้ประชาสนใจในการดูแลสุขภาพและพลานามัยของตนเอง
สำหรับวันที่3 ของการแข่งขันเก็บคะแนน ในเรซที่ 6 ทีมชาติไทยเข้าเส้นชัย เป็นอันดับที่ 2 ตามหลังประเทศมาเลเซียเพียงแค่ 17 วินาที แต่การแข่งขันในเรซที่ 7 หลังจากที่ทีมชาติไทยได้ปรับกลยุทธ์การเล่นใหม่ทีมชาติไทยจึงลอยลำเข้าเส้ยชัยเป็นอันดับที่ 1 ทำให้ทัพนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ลอยลำชนะขาดคู่แข่งอีก 4 ประเทศ ด้วยคะแนนเสียทั้ง 7 เรซ จาก 8 เรซ มีเพียง 10 คะแนน ทิ้งห่างจากทีมอันดับ 2 อย่างประเทศมาเลเซีย ที่มีคะแนนเสีย 17 คะแนน และทีมอันดับ 3 ประเทศเมียนมามีคะแนนเสีย 21 คะแนน จึงทำให้ทีมชาติไทยประเดิมคว้าเหรียญทองซีเกมส์เหรียญแรกในประวัติศาสตร์ อย่างไม่เป็นทางการ ของการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคีลโบ๊ท SSL 47 ซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่เพิ่งถูกบรรจุใหม่ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มาครอบครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
ทั้งนี้วันที่ 18 ธันวาคม เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเรือใบ SSL 47 ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (33rd SEA GAMES Thailand 2025) ณ บริเวณ Ocean Marina Yacht Club Pattaya อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยพระองค์เอง เพื่อทรงเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาทุกคน
ในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถร่วมลุ้น ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจ ให้ทัพนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ในการแข่งขันเรซที่ 8 ซึ่งเป็นเรซสุดท้าย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 You tube ช่อง Star Sailors League