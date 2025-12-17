Fengshuix ชี้ 2569 ปีแห่งการคิดเร็ว ทำเร็ว แนะ 5 รหัสลับความอยู่รอด รับปีม้าไฟ

Fengshuix ถอดรหัสปีม้าไฟ 2569 ปีแห่งความร้อนแรง ความไม่แน่นอน ส่งสัญญาณเตือนระวังภัย ‘ฟองสบู่-สแกมเมอร์-ภัยธรรมชาติ’ แนะ 5 วิธีรับมืออย่างไรให้ ชีวิตและธุรกิจ อยู่รอด พร้อมพุ่งไปข้างหน้า คว้าโอกาสใหม่ก่อนใคร
นายรวิ อัญญากาญจน์ Founder Heaven Plan, ที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ยธุรกิจ สำนักงาน ออฟฟิศ บ้าน เจ้าของเว็บไซต์ fengshuiX.com และ เพจ fengshuiX กล่าวว่า ตามหลักโหราศาสตร์ ปีหน้าเป็นปีที่จีนเรียกว่า "ปิงอู่" (丙午) หรือ "ม้าไฟมหามงคล” แต่ก็เต็มไปด้วยความร้อนแรงของพลังงานที่ถือเป็นจุดพีคสูงสุดของธาตุไฟหยาง (Yang Fire) ที่พร้อมจะเผาไหม้ทุกคนที่ขาดความพร้อม และไม่เตรียมตัวรับมือ
ความเชี่ยวชาญ 18 ปีในศาสตร์ Feng Shui , Bazi , Yi Jing และประสบการณ์ทำงานใน บริษัทเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ และกลยุทธ์การลงทุน ทำให้เห็นถึงสัญญาณเตือนที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 ว่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ “ควรระมัดระวัง” ทั้งการใช้ชีวิตและทำธุรกิจ
“ถ้าทุกคนคิดว่าปีนี้หนักและเหนื่อยมากแล้ว อยากบอกให้ทราบว่ายังมีของจริงที่กำลังรออยู่ในปีหน้า ที่เชื่อว่าจะร้อนแรงมากขึ้นกว่าเดิม” นายรวิ กล่าว
สัญญาณเตือน ‘การเมือง-เศรษฐกิจ-สแกมเมอร์-ภัยธรรมชาติ’
นายรวิ กล่าวว่า ด้วยอิทธิพลของ "หยางเหยิน" ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งที่คุกรุ่นในจุดเปราะบางของโลก ตั้งแต่ปี 2568 และต่อเนื่องถึงปี 2569 ไม่ว่าจะเป็นคาบสมุทรเกาหลีช่องแคบไต้หวัน หรือตะวันออกกลางนั้น มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการ ปะทะ ด้วยอาวุธธาตุไฟ อาทิเช่น ระเบิด ขีปนาวุธ และ โดรน
ขณะที่ประเทศไทย ควรระมัดระวังเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งทางบกและทางทะเล ที่อาจเกิดขึ้น โดยเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์หรือรุกล้ำประชาธิปไตยจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในกรณีเช่นนี้ พลังแห่งความสามัคคีของคนไทย การเจรจาต้องทำด้วยความเข้มแข็ง ยึดกฎหมายสากลถือเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุด
ด้านเศรษฐกิจจะเกิดปัญหาเรื่องระบบการเงินและกฎหมายที่อาจนำไปสู่ภาวะ "ฟองสบู่แตก" หรือการล่มสลายของค่าเงิน หนี้ครัวเรือนพุ่ง ดอกเบี้ยสูง สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และมีการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงผลกระทบจากกำแพงภาษี ซึ่งทางออกที่ดีคือการเร่งขยายตลาดใหม่นอกสหรัฐอเมริกา เช่น ตะวันออกกลาง และอินเดีย
นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมรับมือกับภัยพิบัติด้านอุทกภัยที่ใหญ่ขึ้น และส่งกระทบในวงกว้าง ขณะที่ปัญหาจาก "ภัยแล้ง" ก็รุนแรงไม่แพ้กัน เกษตรกรไทยอาจต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตร
การเกิดโรคระบาดใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ "ความร้อน เลือด และแมลง" รวมไปถึง อาชญากรรมไซเบอร์ ที่ในปี 2569 จะมีการกวาดล้าง ธุรกรรมสีเทาและตรวจสอบมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องระวังการตอบโต้กลับ ไม่ว่าจะเป็นการแฮกข้อมูลระดับชาติ หรือการหลอกลวงรูปแบบใหม่ที่แนบเนียนกว่าเดิม
5 รหัสลับความอยู่รอด
นายรวิ กล่าวว่า ความร้อนแรงจากปีม้าไฟที่กล่าวมา สามารถตั้งรับและเตรียมความพร้อมได้ใน 5 แนวทางของการเอาตัวรอด ดังนี้
1. ความโปร่งใส เป็นเกราะป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดีในปีม้าไฟ ซึ่งเป็นปีแห่งแสง
สว่างที่เจิดจ้าที่สุด ดังนั้นธุรกิจสีเทาที่ซ่อนอยู่ใต้พรม หรือนักสร้างภาพจะถูกเปิดเผยให้สังคมรับรู้
2. ปีที่ต้องทำงานเร็วขึ้นเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่หมุนเร็วอย่างมาก
ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังและควบคุมอารมณ์ให้ได้ เพื่อไม่ทำให้ปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่
3. "เงินสด" คือถังออกซิเจนที่มีความจำเป็นอย่างมาก ท่ามกลางภัยทางเศรษฐกิจที่
จะเกิดขึ้น ดังนั้นการมี "ทุนสำรอง" จึงไม่ใช่ทางเลือก แต่มันคือ "ทางรอด" เพื่อยืนระยะให้ได้นานที่สุด
4. ตลาดหุ้น (เก็งกำไร) และทองคำ (ธาตุทอง) จะเจอความผันผวนระดับ Extreme
เหมือนกับการอยู่บนรถไฟเหาะตีลังกาบนเปลวเพลิง ใครที่คิดจะเก็งกำไรระยะสั้นในสินทรัพย์เหล่านี้ต้องระมัดระวังมาก
5. ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้น คุณธรรม ประหยัด อดทน ถือเป็น 3 คาถาฝ่าวง
ล้อมแห่งไฟของปี 2569 ไปได้
“ทางรอดในปีม้าไฟ ไม่ใช่เทคโนโลยีล้ำยุค ไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ แต่คือ Back to Basic ของความเป็นมนุษย์ ทั้งการมี คุณธรรม ที่เป็นเกราะเดียวที่ไฟเผาไม่เข้า การประหยัด เหมือนเป็นน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงไม่ให้ขาดใจตาย และสุดท้ายคือ อดทน รอคอย รู้ว่าเมื่อไหร่ควรบุก เมื่อไหร่ควรนิ่ง” นายรวิ กล่าว
เศรษฐกิจปีม้าไฟ 2569 จะเป็นอีกปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ปีแห่งการตั้งรับควบคู่กับการปรับตัว เพื่อการวางแผนชีวิตแบะธุรกิจที่ไม่พลาด พร้อมพุ่งไปข้างหน้าเมื่อจังหวะโอกาสดี ๆ เดินทางมาถึง