“ดีมีเทกซ์ โซลูชั่น” คว้าการรับรอง “SUSTAINABLE SUPPLIER 2025–2026” เดินหน้าขับเคลื่อนซัพพลายเชนสุขภาพยั่งยืน พร้อมขยายผลนวัตกรรม DR.EX สู่ Impact Chain ระดับสากล

บริษัท ดีมีเทกซ์ โซลูชั่น จำกัด เข้ารับใบประกาศรับรองสถานะ “SUSTAINABLE SUPPLIER 2025–2026” ภายใต้โครงการ CSCAP–SSA ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพเชิงป้องกันผ่านเทคโนโลยี DR.EX ที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยแรงงานต้นน้ำ พร้อมผลักดันซัพพลายเชนไทยสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล ด้วยการขับเคลื่อน Impact Chain อย่างเป็นรูปธรรม
บริษัท ดีมีเทกซ์ โซลูชัน จำกัด (Demetex Solution Co., Ltd.) สตาร์ทอัพไทยด้านเทคโนโลยีสุขภาพเชิงป้องกัน และผู้พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองสารฆ่าแมลง DR.EX – Insecticide Exposure Screening Kit เข้ารับการรับรองสถานะ “SUSTAINABLE SUPPLIER 2025–2026” ภายใต้โครงการ CSCAP–SSA (Cross-Sector Collaboration for Advancing Public Health & Sustainability Services & Supply Chains Alliance) โดยพิธีจัดขึ้น ณ อาคารสหประชาชาติ (UN ESCAP กรุงเทพฯ) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานเท่านั้น
การรับรองครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของดีมีเทกซ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสร้างผลกระทบเชิงสังคม–สิ่งแวดล้อมได้จริง (Real Impact) ตามหลักคิด “Sustainability = Capital Access” พร้อมเชื่อมการทำงานเข้าสู่ระบบ Impact Chain และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อาทิ SDG 3.9 ลดการเจ็บป่วยจากสารเคมี, SDG 8.8 ส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน, SDG 12.4 การจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ และ SDG 13.1 การเพิ่มศักยภาพรับมือสภาพภูมิอากาศ
นวัตกรรม DR.EX เป็นชุดตรวจคัดกรองสารฆ่าแมลงที่ช่วยให้เกษตรกรและแรงงานต้นน้ำเข้าถึงการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนเข้าถึงได้ และเหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนห่างไกล เทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำไปใช้จริงในหลายพื้นที่ เพื่อเสริมระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันและยกระดับความรู้ด้านความปลอดภัยจากสารเคมี (Health Literacy) สอดคล้องกับแนวคิด Decentralized Healthcare ที่บริษัทผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ DR.EX จึงมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยของแรงงาน ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี และยกระดับความโปร่งใสให้กับซัพพลายเชนด้านความปลอดภัย ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถตอบโจทย์ข้อกำหนดด้าน ESG ของผู้ซื้อระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่เป็น “จุดเริ่มต้นของ Impact Chain” ที่เชื่อมข้อมูลสุขภาพของแรงงานต้นน้ำเข้าสู่ระบบซัพพลายเชนยั่งยืนระดับโลก
นางสาวนวลพรรณ กิติราช ประธานบริหาร บริษัท ดีมีเทกซ์ โซลูชัน จำกัด กล่าวว่า “การได้รับการรับรองจากโครงการ CSCAP–SSA เป็นหลักฐานว่าเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพไทยสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงสุขภาพและความยั่งยืนได้จริง DR.EX คือจุดเริ่มต้นของ Impact Chain ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานต้นน้ำ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการตอบโจทย์มาตรฐาน ESG และเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนยั่งยืนในอนาคต ภารกิจของเราคือทำให้การตรวจสุขภาพเชิงป้องกันเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม”
ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายผลผ่านโครงการ DR.EX Screening Program ซึ่งตั้งเป้าตรวจคัดกรองแรงงานอย่างน้อย 200 คนต่อโครงการ ครอบคลุมแรงงานเกษตรและบุคลากรในอุตสาหกรรมแปรรูปกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาความเสี่ยงสุขภาพตั้งแต่ระยะต้น (Early Detection) เพิ่มความรู้ด้านการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย (Health Literacy) และสนับสนุนระบบตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการแบบโปร่งใส (Workplace Safety Monitoring) ข้อมูลที่ได้ยังช่วยวางรากฐานการพัฒนานโยบายด้านแรงงาน ความปลอดภัย และ ESG บนฐานข้อมูลจริง ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs ได้แก่ 3.9, 8.8, 12.4 และ 13.1
ดีมีเทกซ์ยังเปิดรับพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ SSA x Demetex เพื่อนำร่องระบบซัพพลายเชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย 10 หน่วยงานแรก จะได้รับรายงานมาตรฐานความยั่งยืน Comprehensive SDG Report ให้ต่อโครงการ สำหรับใช้ประกอบ ESG Reports และ Supplier Audits ระดับนานาชาติ
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Demetex ได้ที่ www.demetex.life หรือทาง Facebook Page: DemetexSolution หรืออีเมล contact@demetex.life