xs
xsm
sm
md
lg

“ดีมีเทกซ์ โซลูชั่น” คว้าการรับรอง “SUSTAINABLE SUPPLIER 2025–2026” เดินหน้าขับเคลื่อนซัพพลายเชนสุขภาพยั่งยืน พร้อมขยายผลนวัตกรรม DR.EX สู่ Impact Chain ระดับสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางสาวนวลพรรณ กิติราช ประธานบริหาร บริษัท ดีมีเทกซ์ โซลูชัน จำกัด
บริษัท ดีมีเทกซ์ โซลูชั่น จำกัด เข้ารับใบประกาศรับรองสถานะ “SUSTAINABLE SUPPLIER 2025–2026” ภายใต้โครงการ CSCAP–SSA ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพเชิงป้องกันผ่านเทคโนโลยี DR.EX ที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยแรงงานต้นน้ำ พร้อมผลักดันซัพพลายเชนไทยสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล ด้วยการขับเคลื่อน Impact Chain อย่างเป็นรูปธรรม

บริษัท ดีมีเทกซ์ โซลูชัน จำกัด (Demetex Solution Co., Ltd.) สตาร์ทอัพไทยด้านเทคโนโลยีสุขภาพเชิงป้องกัน และผู้พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองสารฆ่าแมลง DR.EX – Insecticide Exposure Screening Kit เข้ารับการรับรองสถานะ “SUSTAINABLE SUPPLIER 2025–2026” ภายใต้โครงการ CSCAP–SSA (Cross-Sector Collaboration for Advancing Public Health & Sustainability Services & Supply Chains Alliance) โดยพิธีจัดขึ้น ณ อาคารสหประชาชาติ (UN ESCAP กรุงเทพฯ) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานเท่านั้น

การรับรองครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของดีมีเทกซ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสร้างผลกระทบเชิงสังคม–สิ่งแวดล้อมได้จริง (Real Impact) ตามหลักคิด “Sustainability = Capital Access” พร้อมเชื่อมการทำงานเข้าสู่ระบบ Impact Chain และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อาทิ SDG 3.9 ลดการเจ็บป่วยจากสารเคมี, SDG 8.8 ส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน, SDG 12.4 การจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ และ SDG 13.1 การเพิ่มศักยภาพรับมือสภาพภูมิอากาศ

นวัตกรรม DR.EX เป็นชุดตรวจคัดกรองสารฆ่าแมลงที่ช่วยให้เกษตรกรและแรงงานต้นน้ำเข้าถึงการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนเข้าถึงได้ และเหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนห่างไกล เทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำไปใช้จริงในหลายพื้นที่ เพื่อเสริมระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันและยกระดับความรู้ด้านความปลอดภัยจากสารเคมี (Health Literacy) สอดคล้องกับแนวคิด Decentralized Healthcare ที่บริษัทผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ DR.EX จึงมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยของแรงงาน ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี และยกระดับความโปร่งใสให้กับซัพพลายเชนด้านความปลอดภัย ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถตอบโจทย์ข้อกำหนดด้าน ESG ของผู้ซื้อระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่เป็น “จุดเริ่มต้นของ Impact Chain” ที่เชื่อมข้อมูลสุขภาพของแรงงานต้นน้ำเข้าสู่ระบบซัพพลายเชนยั่งยืนระดับโลก

นางสาวนวลพรรณ กิติราช ประธานบริหาร บริษัท ดีมีเทกซ์ โซลูชัน จำกัด กล่าวว่า “การได้รับการรับรองจากโครงการ CSCAP–SSA เป็นหลักฐานว่าเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพไทยสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงสุขภาพและความยั่งยืนได้จริง DR.EX คือจุดเริ่มต้นของ Impact Chain ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานต้นน้ำ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการตอบโจทย์มาตรฐาน ESG และเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนยั่งยืนในอนาคต ภารกิจของเราคือทำให้การตรวจสุขภาพเชิงป้องกันเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม”

ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายผลผ่านโครงการ DR.EX Screening Program ซึ่งตั้งเป้าตรวจคัดกรองแรงงานอย่างน้อย 200 คนต่อโครงการ ครอบคลุมแรงงานเกษตรและบุคลากรในอุตสาหกรรมแปรรูปกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาความเสี่ยงสุขภาพตั้งแต่ระยะต้น (Early Detection) เพิ่มความรู้ด้านการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย (Health Literacy) และสนับสนุนระบบตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการแบบโปร่งใส (Workplace Safety Monitoring) ข้อมูลที่ได้ยังช่วยวางรากฐานการพัฒนานโยบายด้านแรงงาน ความปลอดภัย และ ESG บนฐานข้อมูลจริง ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs ได้แก่ 3.9, 8.8, 12.4 และ 13.1

ดีมีเทกซ์ยังเปิดรับพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ SSA x Demetex เพื่อนำร่องระบบซัพพลายเชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย 10 หน่วยงานแรก จะได้รับรายงานมาตรฐานความยั่งยืน Comprehensive SDG Report ให้ต่อโครงการ สำหรับใช้ประกอบ ESG Reports และ Supplier Audits ระดับนานาชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Demetex ได้ที่ www.demetex.life หรือทาง Facebook Page: DemetexSolution หรืออีเมล contact@demetex.life
























นางสาวนวลพรรณ กิติราช ประธานบริหาร บริษัท ดีมีเทกซ์ โซลูชัน จำกัด
“ดีมีเทกซ์ โซลูชั่น” คว้าการรับรอง “SUSTAINABLE SUPPLIER 2025–2026” เดินหน้าขับเคลื่อนซัพพลายเชนสุขภาพยั่งยืน พร้อมขยายผลนวัตกรรม DR.EX สู่ Impact Chain ระดับสากล
“ดีมีเทกซ์ โซลูชั่น” คว้าการรับรอง “SUSTAINABLE SUPPLIER 2025–2026” เดินหน้าขับเคลื่อนซัพพลายเชนสุขภาพยั่งยืน พร้อมขยายผลนวัตกรรม DR.EX สู่ Impact Chain ระดับสากล
“ดีมีเทกซ์ โซลูชั่น” คว้าการรับรอง “SUSTAINABLE SUPPLIER 2025–2026” เดินหน้าขับเคลื่อนซัพพลายเชนสุขภาพยั่งยืน พร้อมขยายผลนวัตกรรม DR.EX สู่ Impact Chain ระดับสากล
“ดีมีเทกซ์ โซลูชั่น” คว้าการรับรอง “SUSTAINABLE SUPPLIER 2025–2026” เดินหน้าขับเคลื่อนซัพพลายเชนสุขภาพยั่งยืน พร้อมขยายผลนวัตกรรม DR.EX สู่ Impact Chain ระดับสากล
+8
กำลังโหลดความคิดเห็น