กรมการแพทย์จัดเวที “Thailand Dementia Policy Watch” เร่งผลักดัน “นโยบายแห่งชาติ” เพื่อยกระดับการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน “Thailand Dementia Policy Watch” ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะสำคัญเพื่อร่วมผลักดันนโยบายด้านภาวะสมองเสื่อมในระดับชาติ โดยมุ่งเป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายและประสบการณ์จากการดำเนินงานจริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคมสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. นายแพทย์ อัครฐาน จิตนุยานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและงานวิจัย อาทิ รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ และ ดร.ภญ. พัทธรา ลีฬหวรงค์ จากหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมีการเสวนาในหัวข้อ “ภาวะสมองเสื่อมดูแลได้ด้วยนโยบายและชุมชน” เพื่อสะท้อนมุมมองและข้อเสนอจากผู้แทนหน่วยงานหลักทุกภาคส่วน ณ ห้องพญาไท แกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
นายแพทย์ อัครฐาน จิตนุยานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เช่น โรคอัลไซเมอร์ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ปัจจุบันประเทศไทยยังเผชิญความท้าทายในระดับพื้นที่ ทั้งด้านทรัพยากร เครื่องมือ และบุคลากรเฉพาะทาง ทำให้การวินิจฉัยและการดูแลระยะเริ่มต้นยังไม่ทั่วถึง การพัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยจนถึงภาวะสมองเสื่อมจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและให้การดูแลได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ลดภาระของครอบครัว และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ระบบดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคม เนื่องจากขณะนี้เรายังไม่มีนโยบายระดับชาติที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และออสเตรเลีย” นายแพทย์ อัครฐานกล่าว
สำหรับเวที “Thailand Dementia Policy Watch” ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานหลักทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายด้านสมองเสื่อมอย่างบูรณาการ โดยครอบคลุมหน่วยงานหลัก เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมบัญชีกลาง สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหลัก สถาบันวิจัย ราชวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพ สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เครือข่ายภาคประชาชน และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ครอบคลุมบริษัทประกันภัย สถานดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลเอกชน บีบีซีไทย องค์การอนามัยโลก และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
เวทีการอภิปรายแบบคณะครั้งนี้เปิดพื้นที่ให้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายด้านสมองเสื่อมของประเทศ โดยคาดว่าข้อมูลที่ได้รับจะนำไปสู่การกำหนดทิศทางสำคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 1. บูรณาการการดำเนินงานระดับชาติ เพื่อผลักดันให้การดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมเป็นวาระสำคัญของประเทศ สร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนของนโยบาย 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย เท่าเทียม และเชื่อมโยงการทำงานข้ามกระทรวง 3. เสริมระบบสนับสนุนผู้ดูแล ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีภาวะสมองเสื่อมและครอบครัว