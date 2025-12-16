“พ่อเลี้ยงเจ” ซัดเดือด! ชี้ MOU ถูกใช้เป็นตัวประกันการเมือง ล้มประชามติ ดันเกมสืบทอดอำนาจรัฐบาลหน้า

“พ่อเลี้ยงเจ” โพสต์แรงผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งคำถามรัฐบาลใช้ MOU เป็นเครื่องมือทางการเมือง อ้างเป็นเหตุเลิกประชามติ ก่อนโยนภาระไปให้รัฐบาลชุดถัดไป เปิดทางเลือกฝ่ายเดิมกลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง พร้อมทิ้งท้ายปลุกสังคมตั้งสติ “คนไทยตื่นได้ยัง?”
วันนี้ (16 ธ.ค.) “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” นักวิเคราะห์การเมืองชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ต่อสถานการณ์ทางการเมืองล่าสุด โดยตั้งข้อสังเกตว่าการนำ บันทึกความเข้าใจ (MOU) มาอ้างเป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดทางการเมือง อาจถูกใช้เป็น “ตัวประกัน” เพื่อชะลอหรือยกเลิกกระบวนการทำประชามติ
ในโพสต์ดังกล่าว ระบุข้อความว่า “หนูเอา MOU เป็นตัวประกัน เลิกได้เลยประชามติ ล่าสุด บอกต้องทำรัฐบาลหน้า (จะได้เลือกมัน) #คนไทยตื่นได้ยัง?” สะท้อนมุมมองว่าการเลื่อนหรือยุติการตัดสินใจในประเด็นสำคัญของประเทศ อาจไม่ใช่เหตุผลทางเทคนิคหรือกฎหมาย แต่เป็นเกมการเมืองที่ออกแบบมาเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลชุดถัดไป ซึ่งเป็นกลุ่มเดิม กลับเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้ง