ปลื้มปิติ!พระราชินี ทรงนำทัพนักกีฬาไทย คว้าชัย 2 เรซติด แข่งเรือใบซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง

วันนี้ 16 ธ.ค.68 เวลา 09.57 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรม Ocean Marina Pattaya อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อทรงรับฟังการถวายบรรยายข้อมูลการแข่งเรือใบประจำวัน และทรงร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบ วันที่ 2 เพื่อเก็บคะแนนการแข่งขันเรซที่ 4-5 ประเภทเรือคีลโบ๊ท SSL 47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ธ.ค.
วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังทรงทำหน้าที่สำคัญบนเรือ ด้วยทรงเป็นนักกลยุทธ์ วางแผนเกมการเล่นในทีมให้มีความสอดคล้องกับสภาพคลื่นลมในทะเล และทรงเป็นเนวิเกเตอร์ ซึ่งเป็นตำแหน่งอันสำคัญอย่างยิ่งยวดในการพาเรือแล่นไปหาลมได้อย่างถูกทิศ เพื่อให้เรือมุ่งหน้าแท็กเข้าทุ่นอย่างรวดเร็ว เพราะเรือคีลโบ๊ท SSL47 เป็นเรือใบขนาดใหญ่มีความยาว 47 ฟุต มี 3 ใบ ประกอบด้วย mainsail (ใบใหญ่), Jib sail (ใบหน้า) Spinnaker (ใบลูกโป่ง) เมื่อแล่นเข้าหาลมใกล้เข้าทุ่นต้องกางใบ Spinnaker หรือใบลูกโป่งที่เป็นสัญลักษณ์ธงชาติไทยออกมาได้อย่างรวดเร็ว และขณะเดียวกันก็ต้องพับเก็บใบลูกโป่งอย่างรวดเร็ว พยายามไม่ให้ใบลูกโป่งสัมผัสน้ำเพราะจะเป็นการลดความเร็วของเรือ
โดยเมื่อเวลา 10.37 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปยังท่าเรือ ocean Marina Yacht Club Paltaya เพื่อทรงนำคณะนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยหมายเลข6 ออกไปเก็บคะแนนในเรซที่ 4-5 พร้อมกับตัวแทนคณะนักกีฬาเรือใบของอีก4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเมียนมา ซึ่งเรือทั้ง5 ลำ ต่างขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดกลางทะเลอ่าวไทยท่ามกลางคลื่นลมที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ตลอดระยะเวลาของเกมการแข่งขัน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ซึ่งนอกจากจะทรงทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายบนเรือได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นกำลังสำคัญ ช่วยสมาชิกทุกคนในทีม ทำหน้าที่ตามสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งเก็บใบเรือ และทรงช่วยโหนเรือเพื่อถ่วงน้ำหนักเรือไม่ให้พลิกไปตามแรงลม อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมีทักษะขั้นสูง ทั้งความแข็งแรง ความแม่นยำ และการทำงานเป็นทีม เนื่องด้วยเรือ SSL ไม่มีเชือกกันตกบนเรือเหมือนเรือ TP52 ดังนั้นทุกวินาทีของการโหนเรือจึงเต็มไปด้วยความอันตราย
สำหรับวันที่2 ของการแข่งขันเก็บคะแนน ในเรซที่ 4และ 5 เรือใบทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 ทั้ง 2 เรซ โดยทิ้งห่างทีมอันดับสองประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยเวลา 40 วินาที และในเรซที่ 5 ทิ้งห่างทีมอันดับสอง ประเทศมาเลเซียถึง 1 นาที
ทำให้ตอนนี้คะแนนเก็บทั้ง 5 เรซ จาก8 เรซ เรือใบทีมชาติไทย มีคะแนนนำเป็นอันดับ1 ของตารางการแข่งขัน มีคะแนนเสีย 7 คะแนน ส่วนอันดับที่ 2 ประเทศมาเลเซีย มีคะแนนเสีย 12 และอันดับที่ 3 ประเทศเมียนมา มีคะแนนเสีย 15 คะแนน โดยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33 ทีมที่มีคะแนนเสียน้อยที่สุดจะคว้าชัยเหรียญทองประเภทเรือใบ SSL Mixed ไปครอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันได้ติดตั้งจอขนาดใหญ่ ที่บริเวณท่าเรือ Ocean Marina Pattaya อันเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ร่วมชมและเชียร์ทัพนักกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมลุ้น ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจ ให้ทัพนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย สู้ศึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 You tube ช่อง Star Sailors League