พระปรีชาสามารถ “พระราชินี” ทรงพาเรือใบทีมชาติไทยชนะ 2 เรซ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

วันนี้ 15 ธ.ค.68 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ท่าเรือ Ocean Marina Yacht Club Paltaya อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อทรงรับฟังการถวายบรรยายข้อมูลการแข่งเรือใบประจำวัน และทรงร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบ วันที่ 1 ประเภทเรือคีลโบท SSL 47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
วันนี้เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนวันที่ 1 ของกีฬาเรือใบ ประเภทเรือคีลโบท SSL47 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดกีฬาทีมชาติไทย นำทัพนักกีฬาเรือใบ ขึ้นเรือใบ SSL47 หมายเลข 6 ออกไปเก็บคะแนนการแข่งขันกลางทะเลอ่าวไทย จำนวน 3 เรซ ร่วมกับนักกีฬาจาก 4 ชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเมียนมา ด้วยพระพักตร์ที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา หากแต่เต็มไปด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น หวังที่จะนำเหรียญทองมาพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน
โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงทำหน้าที่เป็นนักกลยุทธ์ วางแผนการเล่นในทีมให้มีความสอดคล้องเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน และทรงเป็นเนวิเกเตอร์ ทรงเป็นแรงพระราชหฤทัยอันสำคัญยิ่ง ในการที่จะนำเรือใบแล่นไปสู่หลักชัยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการคำนวณทิศทางลมอันแปรเปลี่ยนในทะเลได้อย่างแม่นยำ เพราะหัวใจสำคัญของการแข่งขันกีฬาเรือใบคือ ลม ถ้าเรือแต่ละลำสามารถกางใบเรือแล่นเข้าหาลมได้มากเท่าไรก็จะยิ่งนำเรือเข้าเส้นชัยได้มากขึ้น
จากการแข่งขันกันอย่างสูสีของเรือใบทั้ง 5 ลำ ปรากฎว่า ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันตั้งมั่น และพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้า อีกทั้งยังทรงคิดกลยุทธ์เกมการแข่งขันตลอดเวลาผ่านการใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลม เพื่อแท็กเข้าทุ่นอย่างรวดเร็ว ทีมชาติไทย จึงสามารถนำเรือใบหมายเลข 6 เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 ของการแข่งขันเรซที่ 1 ทิ้งห่างฟิลิปปินส์ ทีมอันดับ 2 ที่เวลา 1.52 นาที จากนั้นในเรซที่ 2 พลังและความสามัคคีของทุกคนในทีม จึงพาใบเรือธงชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 โดยทิ้งห่างประเทศคู่แข่งอย่างมาเลเซียที่เวลา 40 วินาที และการแข่งขันเรซที่ 3 เกิดสถานการณ์มีความพลิกผันตลอดเวลา จึงทำให้ไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 3
สำหรับวันแรกของการแข่งขันเก็บคะแนน เรือใบทีมชาติไทย ยังมีคะแนนนำเป็นอันดับ 1 ของตารางการแข่งขัน เพราะมีคะแนนเสียน้อยที่สุดคือ 5 คะแนน
เรือประเภทคีลโบท SSL 47 นับชนิดกีฬาที่ถูกบรรจุเพิ่มใหม่ในซีเกมส์ปีนี้ จากจำนวน 50 ชนิดกีฬา เป็นเรือใบขนาดใหญ่มีความยาว 47 ฟุต มี 3 ใบ ประกอบด้วย mainsail (ใบใหญ่), Jib sail (ใบหน้า), Spinnaker (ใบลูกโป่ง) น้ำหนักตัวเรือ 3300 กิโลกรัม นับเป็น ในเรือมีจำนวนนักกีฬาจำนวน 8-10 คน น้ำหนักนักกีฬารวมกันไม่เกิน 730 กิโลกรัม และต้องมีนักกีฬาต่างเพศอยู่บนเรืออย่างน้อย 2 คน โดยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33 จะทำการเก็บคะแนนทั้งหมด 8 เรซ ซึ่งทีมที่มีคะแนนเสียน้อยที่สุดจะคว้าชัยเหรียญทองประเภทเรือใบ SSL Mixed ไปครอง
ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAGF) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 โดยการจัดการแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ มุ่งเน้นความสมัครสมานสามัคคีระหว่างประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8,266 คน ชนิดกีฬาในการแข่งขัน จำนวน 50 ชนิดกีฬา การแข่งขันกีฬาซีเกมส์นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการที่มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางการกีฬา การท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรม และบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติ
ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมลุ้น ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจ ให้ทัพนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย สู้ศึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.yrat-thailand.or.th