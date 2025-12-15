กองทัพเผยนาที! ใช้ F-16 โจมตีคลังอาวุธฝ่ายกัมพูชา ตรงข้าม อ.โคกสูง (ชมคลิป)

กองทัพภาคที่ 1 เผยกองทัพอากาศปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ทำลายที่หมายทางทหาร คลังอาวุธและกระสุนของฝ่ายกัมพูชา ในพื้นที่ตรงข้ามอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
วันนี้ (15 ธ.ค.) กองทัพอากาศไทยได้ดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ โดยใช้เครื่องบินขับไล่แบบ F-16 เข้าทำการโจมตีเป้าหมายทางทหาร ซึ่งเป็นคลังอาวุธและกระสุนของฝ่ายกัมพูชา บริเวณบ้านทมอเซิน ในพื้นที่ตรงข้ามอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
แหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่ 1 ระบุว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามแผนทางทหาร เพื่อทำลายขีดความสามารถด้านอาวุธของฝ่ายตรงข้าม และลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยการโจมตีมุ่งเฉพาะเป้าหมายทางทหาร ไม่กระทบต่อพื้นที่พลเรือน
ทั้งนี้ กองทัพยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
