วันที่ 15 ธ.ค. 68 รายงานข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงเปิดเผยว่า หลังจากที่ไทยสามารถตรวจยึดขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถียุคที่ 5 ที่เนิน 500 ซึ่งเป็นอาวุธที่ทันสมัยเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2025 คำถามคือ ในประเทศกัมพูชา ประชาชนอดอยาก เศรษฐกิจตกต่ำ หลายพื้นที่ขาดแคลนแม้แต่ยารักษาโรค
แต่กลับมียุทโธปกรณ์ทันสมัยระดับกองทัพปรากฏอยู่ในแนวรบชายแดน ราคาหลายล้านบาทต่อชิ้น
คำถามคือ ใครอยู่เบื้องหลัง เงินทองมหาศาลนี้มาจากไหน และเข้าถึงอาวุธนำวิถีทันสมัยแบบนี้ได้อย่างไร
ใครคือผู้สนับสนุน "เงียบๆ" ที่ไม่เคยปรากฏหน้า ในขณะที่คนส่วนใหญ่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด มีบางคนกลับสามารถจัดซื้อยุทโธปกรณ์ขั้นสูงได้อย่างไม่สะทกสะท้าน ความจริงเหล่านี้สมควรถูกเปิดเผย