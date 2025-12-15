นักล็อบบี้ยิสต์สหรัฐฯ จุดประเด็นร้อน! โพสต์ปมขัดแย้ง "ชายแดนไทย-กัมพูชา" แต่ใช้ภาพทหารไทย บิดเบือนว่าเป็นทหารกัมพูชาบาดเจ็บ

"Michael B Alfaro" นักล็อบบี้ยิสต์ชาวอเมริกัน สร้างความเดือดดาลในโลกออนไลน์ไทย หลังโพสต์ข้อความอ้างอิงประวัติศาสตร์ความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา โดยกล่าวถึงประเด็นแผนที่ปี 1907 และคำตัดสินของศาล ICJ ปี 1962 ที่มอบอำนาจอธิปไตยให้กัมพูชา ซึ่งยังคงสร้างความไม่พอใจในหมู่คนไทย แต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักคือ ภาพประกอบที่เขาใช้ ซึ่งเป็นภาพทหารไทยบาดเจ็บ แต่กลับเขียนคำบรรยายใต้ภาพว่า "ทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของกองกำลังไทย" จนถูกตั้งคำถามถึงเจตนาในการบิดเบือนข้อมูล
วันนี้ (15 ธ.ค.) ผู้ใขเฟซบุ๊กชาวต่างชาติ “Michael B Alfaro” นักล็อบบี้ยิสต์ชาวอเมริกัน ออกมาโพสต์ข้อความ เป็นภาษาอังกฤษว่า
“Cambodia Thai Border Conflict Has a Long History
"The roots of the Thai-Cambodian border conflict lie in a history of enmity over competing territorial claims. These claims largely stem from a 1907 map created while Cambodia was under French colonial rule, which Thailand maintains is inaccurate. Tensions were exacerbated by a 1962 International Court of Justice ruling that awarded sovereignty to Cambodia, which still riles many Thais." Fortune AP
Photo Credit: Pheng Vannak, Journalist; description, wounded Cambodian soldiers by Thai forces.“
แปลเป็นไทยว่า “ความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
รากฐารของความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชามาจากประวัติศาสตร์ความเป็นปฏิปักษ์เหนือข้อเรียกร้องด้านดินแดนที่เป็นคู่แข่งกัน ข้อเรียกร้องเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากแผนที่ปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) ที่จัดทำขึ้นในขณะที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ซึ่งประเทศไทยยังคงยืนกรานว่าไม่ถูกต้อง ความตึงเครียดเลวร้ายลงจากคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) ที่มอบอำนาจอธิปไตยให้แก่กัมพูชา ซึ่งยังคงสร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยจำนวนมาก"
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตไทยคือ การที่นักล็อบบี้ยิสต์รายนี้ ใช้ภาพของทหารไทยแต่กลับบอกว่าเป็นภาพของทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของทหารไทย