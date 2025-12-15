ทบ.จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ 3 ทหารกล้า ปูนบำเหน็จ 9 ขั้น มอบเงินพระราชทาน -เงินประกัน-เงินเยียวยา รายละ 11-12 ล้าน

ทบ.จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ สดุดีทหารกล้า 3 นาย สละชีพปกป้องอธิปไตยของชาติ จากเหตุสู้รบชายแดนไทย–กัมพูชา บำเหน็จ 9 ขั้น เลื่อนยศ “พล.ต.-พ.ท.-ร.ต.”มอบเงินพระราชทาน เงินประกัน เงินเยียวยา รายละ 11-12 ล้าน
จากสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ส่งผลให้กำลังพลกองทัพบกซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละ กองทัพบกจึงได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่ทหารหาญผู้กล้า เพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีการอุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติอย่างสมเกียรติ
โดยในวันนี้ (14 ธันวาคม 2568) พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพกำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
จ่าสิบตรี จิรวัฒน์ มุ่งกลาง
สังกัด กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ทหารช่าง หมวดทหารช่าง กองร้อยทหารช่างสนาม กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เสียชีวิตจากการสู้รบ บริเวณเนิน 677 อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.68 โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ และ พลเอก จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ร่วมพิธี ณ วัดวังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ 9 ขั้น ขอพระราชทานเลื่อนชั้นยศเป็น พันโท และจะได้รับเงินพระราชทาน, เงินบำรุงขวัญ, เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตของกองทัพบก (ภัยสงคราม), เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกองทัพบก, เงินช่วยเหลือและเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาท และเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ตามมติ ครม. รวมประมาณ 11,987,333 บาท
จ่าสิบเอก อนันดา อุดร
สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 เสียชีวิตจากการสู้รบ บริเวณภูมะเขือ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.68 โดยมี พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีพระราชเพลิงศพ และ พลโท บรรยง ทองน่วม รองเสนาธิการทหารบก ร่วมในพิธี ณ วัดไลย์ชัยมงคล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ 9 ขั้น ขอพระราชทานชั้นยศ เป็น พลตรี และจะได้รับเงินพระราชทาน, เงินบำรุงขวัญ, เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตของกองทัพบก (ภัยสงคราม), เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกองทัพบก, เงินช่วยเหลือและเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาท และเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ตามมติ ครม. รวมประมาณ 12,446,246 บาท
พลทหาร ธนกร สิงหาชาติ
สังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 เสียชีวิตจากการสู้รบ ณ ปราสาทตาเมือนธม เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2568 โดยมี พลโท โดมหทัย ปั้นทองพันธุ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ และ พลตรี ศักดิ์เสมา พงศ์กลัด รองเจ้ากรมกำลังทหารบก ร่วมพิธี ณ วัดบ้านเหล่าสุขธัมมาราม หมู่ 3 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ 9 ขั้น ขอพระราชทานชั้นยศ เป็น ร้อยตรี และจะได้รับเงินพระราชทาน, เงินบำรุงขวัญ, เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตของกองทัพบก (ภัยสงคราม), เงินช่วยเหลือและเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาท และเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ตามมติ ครม. รวมประมาณ 11,084,933 บาท
สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพทั้ง 3 นายในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้
กองทัพบกขอสดุดีแด่กำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ และยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลสิทธิ สวัสดิการ และความเป็นอยู่ของครอบครัวและทายาทของทหารกล้าทุกนายอย่างดีที่สุด ความกล้าหาญ ความเสียสละ และความจงรักภักดีที่ทหารหาญทั้งสามนายได้อุทิศให้แก่ประเทศชาติ นับเป็นเกียรติภูมิสูงสุดของกองทัพบก และจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำ และอยู่ในหัวใจของประชาชนไทยตลอดไป