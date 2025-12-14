รู้จัก "นากาเวิลด์" กาสิโนพนมเปญ ใต้ทุนยักษ์มาเลเซีย

รายงาน
ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พบว่าทีมชาติกัมพูชาสวมเสื้อวอร์มที่มีโลโก้ "NAGAWORLD" ใต้ธงชาติกัมพูชา แม้ว่านายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จะสั่งให้มีการตรวจสอบว่าจะเป็นการโฆษณาการพนันตามกฎหมายของไทยหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีกองเชียร์ต่างชาติชูป้ายไวนิลโฆษณาเว็บพนัน รวมทั้งแจกหมวกที่มีโลโก้เว็บพนันซึ่งจัดทำขึ้นมาเอง แต่ภายหลังนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กัมพูชา 137 คน จาก 12 ชนิดกีฬา ถอนตัวจากการแข่งขันเสียก่อน เนื่องจากกังวลปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
เป็นที่ทราบกันดีว่า กรุงพนมเปญของกัมพูชามีกาสิโนที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งเดียวในเมืองหลวงแห่งนี้ ซึ่งนายทุนมาจากประเทศมาเลเซีย มีชื่อว่า นากาเวิลด์ (NAGAWORLD) ซึ่งชาวไทยตั้งข้อสังเกตไปถึงจุดยืนของประเทศมาเลเซีย ภายใต้การนำของนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ที่เข้าแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชาอย่างออกนอกหน้า
ทั้งการให้ทั้งสองประเทศลงนามข้อตกลงหยุดยิง ลงนามปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ โดยให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้งล่าสุดประกาศยื่นคำขาดให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิงภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 13 ธ.ค. ซึ่งปรากฏว่านายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชารีบตอบรับข้อเสนอทันที แต่ฝ่ายไทยไม่ยินยอมเพราะถูกกระทำก่อน ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยว่ามาเลเซียเข้าข้าง รู้เห็นเป็นใจกัมพูชาหรือไม่?
นากาเวิลด์ เป็นกาสิโนที่ก่อตั้งโดย นายเฉิน ลิบ เกียง (Chen Lip Keong) นักธุรกิจชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ขณะที่เขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน เขาเดินทางไปกัมพูชาเพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันในอ่าวไทย บังเอิญรัฐบาลกัมพูชาเปิดประมูลใบอนุญาตกาสิโน นายเฉินคว้าใบอนุญาตนั้นมาได้
นายเฉินจัดตั้งกาสิโนเมื่อปี 2538 ใช้เรือเช่าตามแม่น้ำบาสัก ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำโขง ใกล้กับพระบรมราชวังจตุรมุขสิริมงคล (พระราชวังหลวง) ในกรุงพนมเปญเป็นสถานที่เล่นพนัน กระทั่งได้ซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารนากาเวิลด์ ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันในปี 2546 จากนั้นในปี 2549 บริษัท นากาคอร์ป ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
ต่อมาได้ขยายอาคารหลังที่สองในปี 2560 โดยมีนากาซิตี้วอล์ก เป็นศูนย์การค้าบนทางเชื่อมใต้ดิน ประกอบด้วยโรงแรม 1,658 ห้อง ภัตตาคารและไนต์คลับ 20 แห่ง สปา 2 แห่ง ร้านค้าปลอดภาษีจาก China Duty Free Group (CDFG) สถานที่จัดประชุมสัมมนา (MICE) รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 คน และโรงละครนาบา ความจุ 2,000 ที่นั่ง
นากาคอร์ป ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งกาสิโนถึงปี 2608 โดยมีสิทธิผูกขาดเพียงรายเดียวในรัศมี 200 กิโลเมตรจากกรุงพนมเปญ ถึงปี 2578 แต่เว็บไซต์ข่าวแวดวงการพนันรายหนึ่ง (ขอสงวนนาม) รายงานว่าเมื่อปี 2562 ได้มีการแก้ไขข้อตกลงสิทธิผูกขาดกับรัฐบาลกัมพูชาออกไปอีก 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2579 ถึง 31 ธ.ค. 2588
ข้อตกลงดังกล่าวจำกัดไม่ให้บริษัทอื่นประกอบธุรกิจกาสิโนในรัศมี 200 กิโลเมตรจากพนมเปญ ยกเว้นบริเวณชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม บ็อกอร์ เทือกเขากีรีรอม และเมืองชายทะเลสีหนุวิลล์ โดยได้จ่ายเงินก้อนแก่รัฐบาลกัมพูชา 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 315 ล้านบาท) และจะจ่ายเป็นรายปี ปีละ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 95 ล้านบาท) ตั้งแต่ปี 2579-2588
ในปี 2566 นายเฉินถูกจัดให้เป็นมหาเศรษฐีมาเลเซียอันดับ 7 จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.8 พันล้านเหรียญสหรัญ (ประมาณ 88,000 ล้านบาท) เขาเคยมีโครงการก่อตั้งกาสิโนอีกแห่งในเมืองวลาดิโวสต็อก ประเทศรัสเซีย แต่กลับระงับการก่อสร้างอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
นายเฉินเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2566 เนื่องจากอาการเจ็บป่วย รวมอายุได้ 75 ปี ส่งมอบอำนาจให้แก่นายเฉิน ยี่ ฟอน (Chen Yiy Fon) ลูกชายเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคนใหม่
อนึ่ง จากข้อมูลของสำนักงานการค้าของสถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย (MATRADE) พบว่าการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศมาเลเซียกับกัมพูชา มีมูลค่า 961.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือน ม.ค. ถึง ต.ค. 2568 เพิ่มขึ้น 38.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และคาดว่าจะทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้
ส่วนข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย (Wisma Putra) ระบุว่า ในปี 2567 ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของมาเลเซียในระดับโลก และเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีมูลค่าการค้ารวม 114.56 พันล้านริงกิตมาเลเซีย (25.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ขณะที่ในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2568 มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศอยู่ที่ 98.19 พันล้านริงกิตมาเลเซีย (22.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2567 ซึ่งมีมูลค่า 95.52 พันล้านริงกิตมาเลเซีย (20.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
การก่อตั้งกาสิโนนากาเวิลด์ นอกจากจะสร้างงานให้กับชาวกัมพูชากว่า 6,000 ตำแหน่งแล้ว ยังสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมในประเทศกัมพูชา ทั้งกิจกรรมด้านกีฬา การมอบทุนการศึกษา ปูทางความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ สังคม และคนในท้องถิ่น และล่าสุดกับการเป็นสปอนเซอร์ให้นักกีฬาทีมชาติกัมพูชา จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับกัมพูชาถึงชื่นมื่นอย่างออกนอกหน้า บนความสูญเสียของชายแดนทั้งสองประเทศ