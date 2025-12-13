NT พร้อมให้บริการถ่ายทอดสดซีเกมส์ครั้งที่ 33 เชื่อมโยงในและต่างประเทศ ส่งความประทับใจตลอด การแข่งขัน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการถ่ายทอดสดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 โดยได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการเชื่อมโยงสัญญาณทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ชมชาวไทยและประเทศสมาชิกได้รับชมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเต็มอรรถรส
พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “NT ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยการถ่ายทอดสัญญาณจากสนามการแข่งขันสู่ศูนย์ถ่ายทอดสด IBC (International Broadcasting Center) พร้อมเชื่อมต่อไปยังสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ และเชื่อมโยงวงจรถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบไฟเบอร์ออปติกไปยังสถานีดาวเทียมนนทบุรี เพื่อส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม AsiaSat 5 ให้กับประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งการให้บริการจะเชื่อมโยงผ่านระบบสื่อสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูง พร้อมรองรับเทคโนโลยีความละเอียดระดับ Full HD ทำให้ได้รับชมด้วยคุณภาพความคมชัด และมีความเสถียร เรามั่นใจว่าจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การรับชมการแข่งขันได้อย่างเต็มอรรถรส”
NT มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยได้รับความไว้วางใจ ให้บริการถ่ายทอดสดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาครั้งสำคัญทั้งในและต่างประเทศด้วยการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมและไฟเบอร์ออปติก มาโดยตลอด โดยการแข่งขันซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 33 นี้จะมีการถ่ายทอดสดหลากหลายรายการ ซึ่งผู้ชมชาวไทยสามารถติดตามได้อย่างใกล้ชิดผ่านทางดิจิทัลทีวีและทางออนไลน์