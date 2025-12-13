มทภ.2 สั่งด่วนระดมกำลังตรวจพื้นที่เสี่ยง หลังชุมชนขาดแคลนยา–ชุดปฐมพยาบาล ร้านยาปิดบริการ

มทภ.2 เร่งสั่งการหน่วยในพื้นที่ลงตรวจสอบ–ให้ความช่วยเหลือจุดเสี่ยง ระดมผู้นำชุมชน ชรบ. อส. และประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อน หลังพบหลายพื้นที่ขาดแคลนยาและชุดปฐมพยาบาลจากการปิดให้บริการของร้านยา
วันนี้ (13 ธ.ค.) พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 มีคำสั่งด่วนให้หน่วยงานในพื้นที่ เร่งตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้นำชุมชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสารักษาดินแดน (อส.) รวมถึงประชาชนที่อาสาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง หลังได้รับรายงานว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาความขาดแคลนสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะ ยาสามัญประจำบ้านและชุดปฐมพยาบาล
รายงานจากพื้นที่ระบุว่า สาเหตุสำคัญมาจาก ไม่มีร้านยาเปิดให้บริการ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไม่สามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์ขั้นพื้นฐานได้อย่างเพียงพอ
แม่ทัพภาคที่ 2 จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชุมระดับพื้นที่ เพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ สนับสนุนยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลความปลอดภัยและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ต่อไป
มทภ.2 สั่งด่วน! ตรวจสอบ–ช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยง
