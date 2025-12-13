"บิ๊ก" เพื่อนสนิท "นัทปง" สภาพจิตใจดีขึ้นหลังตำรวจสรุปคดี พร้อมร่ายยาวเคลียร์ทุกประเด็น

"บิ๊ก" เพื่อนสนิท "นัทปง" เผยสภาพจิตใจดีขึ้นหลังตำรวจสรุปคดี พร้อมยืนยันไม่เคยใช้เงินเรียนหมอ และขอปกป้องตัวเองจากคนวิจารณ์เกินขอบเขต
วันนี้ (13 ธ.ค.) เฟซบุ๊กส่วนตัว "บิ๊ก" เพื่อนสนิท "นัทปง" หรือ ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวช่อง 8 ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวระบุว่า “สวัสดีครับ
ผมบิ๊ก
ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมาบ้างแล้วครับ หลังจากที่ตำรวจสรุปคดี เรียบร้อยแล้ว ผมจะขอชี้แจงบางประเด็นที่หลายคนเข้าใจผิด เกี่ยวกับผม โดยที่ไม่พาดพิงให้พี่นัทปงเสียหาย นะครับ
ส่วนถ้าใคร แคปข้อความอะไรไว้ ที่เป็นการพูดให้ผมเสียหาย รบกวนส่งให้ทีนะครับ เพิ่งสอบ OSCE เสร็จนะครับ มีสอบจริงๆ “
และโพสต์ชี้แจงเพิ่มเติม ระบุว่า “มีประเด็นที่อยากชี้แจง ที่ทุกคนยังเข้าใจผิด
1.เรื่อง ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน
ไม่เคยใช้เงินพี่นัท นะครับ …. ก่อนจะมาเรียนหมอ ผมทำงานมาก่อนประมาณ7 ปี (นักรังสีเทคนิค) มีเงินเก็บประมาณนึง ที่จะพอจ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้บ้างถึงจะไม่พอ แต่ยังพอมีเงินสนับสนุนจากทางครอบครัว และจากการรับงานเสริม(นักรังสีเทคนิค CT Scan) ระหว่างเรียน #ขอยืนยันตรงนี้นะครับ หากใคร หรือเพจไหน มีหลักฐานว่าผมได้รับการสนับสนุนจากพี่นัท comment มาได้เลยครับ
รูปที่ถูกเอาไปแขวน ก็เป็นรูปที่ถ่ายในช่วงรับงานเสริมระหว่างเรียน ตอนปี 2-3 ที่ มหาวิทยาลัยครับ ช่วงปิดเทอม หรือช่วงว่าง ผมไปหาขึ้นเวรเสริมตลอดนะครับ
2.เรื่องหัตถการต่างๆบนหน้า
เป็นเงินส่วนตัวผมทั้งหมดนะครับ
มีเพียง 1 ครั้ง ประมาณช่วงเดือน ตุลาคม 2568 ที่ไปพร้อมกับพี่ต้น และพี่แอดมินเพจออยศรี ที่ไม่ใช่เงินผม #ขอยืนยันอีกครั้งนะครับ
3.ในส่วนของผมได้รับบทเรียนอย่างมหาศาล จะพยายามใช้ชีวิตต่อไปให้ได้ ครับ
4.ส่วนเรื่องที่ถูกวิจารณ์จนเกินขอบเขตผมต้องขออนุญาตปกป้องตัวเองตามสิทธิ์นะครับ หากพี่ทนายท่านไหน ใจดีช่วยเหลือ ทักข้อความผมได้เลยครับ
เพิ่มเติม เรื่องมรดก ก็ตามที่ข่าวปรากฏล่าสุดเลยนะครับ ทุกอย่าง พี่นัทมอบให้กับครอบครัวเขานะครับ
สุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและคนที่รักพี่นัทจากใจจริงครับ
ตัวผมเองก็บอบช้ำและเสียใจมากครับ เรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของ #พี่นัทปงถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนหยุดพูดถึงครับ
#พรุ่งนี้ไปส่งพี่นัทปง เป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ขอบคุณครับ"