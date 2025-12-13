พนักงานโดนัทร้านดังร่ำไห้โฮ ขอเหมาด่วน เหตุบ้านโดนระเบิด ญาติขาขาด

เป็นการซื้อโดนัทที่หดหู่ที่สุดในชีวิต" เสียงสะท้อนจากลูกค้าที่ต้องเผชิญกับภาพสุดสะเทือนใจ เมื่อพนักงานขายสาวจากร้านโดนัทชื่อดังถึงกับ ร้องไห้โฮกลางร้าน วิงวอนลูกค้าให้ช่วยเหมาโดนัทด่วน เพื่อรีบกลับบ้านไปดูครอบครัวที่กำลังประสบภัยจากเหตุการณ์รุนแรง หลังบ้านโดนระเบิด มีพลเรือนเสียชีวิตและญาติขาขาด
วันนี้ (13 ธ.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความสุดเศร้าและสร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งในโลกออนไลน์ เมื่อได้เผยประสบการณ์การซื้อโดนัทร้านดัง สาขาหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เผยให้เห็นถึงความทุกข์ระทมของพนักงานขายที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ภูมิลำเนา
ผู้โพสต์ได้ยินเสียงของพนักงานหญิงกล่าวขึ้นมาด้วยน้ำเสียงหดหู่ว่า "พี่ค่ะจะมีใครใจดีเหมาโดนัทให้หนูไหมคะ" ด้วยความคุ้นเคยและเป็นเวลาที่ยังไม่เที่ยงวัน ผู้โพสต์จึงได้หยอกกลับไปว่า "จะรีบไปไหน นี่ยังไม่เที่ยงเลย"
ทันใดนั้นเอง พนักงานหญิงคนดังกล่าวถึงกับ ร้องไห้โฮ และเผยความจริงที่สะเทือนใจออกมาว่า "ที่บ้านหนูโดนระเบิดแล้วค่ะ พลเรือนตายหนึ่ง ญาติที่บ้านขาขาด" พร้อมกับร่ำไห้ไม่หยุด ราวกับสติกำลังจะหลุด แต่ก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์เพราะยังคงอยู่ในเครื่องแบบปฏิบัติงาน
ผู้โพสต์ระบุว่าตนเองรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากจนมือสั่น และตั้งคำถามไปยังรัฐบาลถึงการจัดการปัญหาความไม่สงบ โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลควรทำให้เรื่องนี้จบลงได้แล้ว และการกล่าวอ้างว่า "จัดการได้เร็ว" นั้น เคยได้สอบถามถึงความรู้สึกและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่แล้วหรือไม่
ผู้โพสต์ได้ทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องความเห็นใจจากสังคม โดยระบุพิกัดร้านที่ชัดเจน หากใครที่ได้เห็นโพสต์นี้และต้องการช่วยเหลือให้พนักงานท่านนี้สามารถได้รีบกลับไปดูแลครอบครัวที่กำลังประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน สามารถไปอุดหนุนโดนัทของเธอได้ที่ ดังกิ้นโดนัท (Dunkin' Donut) สาขาอุบลวัสดุ จังหวัดอุบลราชธานี
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ทางเพจ “ประเทดอุบล” ได้เข้าช่วยเหลือน้องพนักงานด้วยการเข้าไปช่วยอุดหนุนแล้ว