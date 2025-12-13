ทหารเขมรสังเวยชีวิตชายแดน! "ฮุน เซน" นิ่งเฉย เดินสายฉลองงานแต่งสุดชื่นมื่น

"ฮุน เซน" ผู้นำกัมพูชา โผล่ร่วมพิธีแต่งงานอย่างชื่นมื่นทั้งครอบครัว เมินสถานการณ์ปะทะกันอย่างดุเดือดระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาบริเวณชายแดน
จากเหตุการณ์ปะทะกันอย่างหนักของทหารไทยและทหารเขมรบริเวณชยแดนทางภาคิสานของไทย ล่าสุด วันนี้ (132 ธ.ค.) เพจ "ส่องเขมร" ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็น "ฮุน เซน" ผู้นำของเขมร เข้าร่วมพิธีแต่งงานพร้อมหน้าทั้งครอบครัว โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ทหารตัวเองตาย เดินสายอวยพรงานแต่ง ความสุขของ 'ฮุนเซน' และครอบครัวยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม แม้ว่าทหารเขมรจะเสียชีวิตไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยกว่าศพ"