ด่วน! ทัพเรือเปิดแนวรบใหม่ ยิงถล่มชายฝั่งเกาะกง หลังกัมพูชายิงโจมตีใส่เรือรบหลวงของไทย

วันนี้(13 ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.22 น.เพจ Army Military Force โพสต์ข้อความว่า “ด่วน! กองทัพเรือไทยเปิดแนวรบใหม่ในพื้นที่ หาดเล็ก-เกาะกง หลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาได้พยายามยิงโจมตีใส่เรือรบหลวงของไทย จากนั้น เรือรบหลวง จึงได้ทำการตอบโต้กลับทันทีด้วยการระดมยิงปืนเรือจากทะเลเข้าถล่มชายฝั่งเกาะกง การโจมตีทางทะเลนี้มุ่งเป้าทำลาย ฐานปืนใหญ่ของทหารกัมพูชาจำนวน 4 ฐาน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะยอ บ้านปากคลอง จังหวัดเกาะกงของกัมพูชา การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นภายหลังที่กองทัพเรือตรวจพบความเคลื่อนไหวทางทหารของกัมพูชาที่อาจเป็นภัยต่อฝ่ายประเทศไทย #ทำลายให้สิ้นสภาพ”