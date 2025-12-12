โซนิค วิชั่น เปิดตัว CANVAS HiFi ยกระดับบ้านยุคใหม่ด้วย “Sound Décor” ซาวน์บาร์มินิมอลดีไซน์ ปรากฎการณ์การผสาน “เสียง” และ “ดีไซน์” จากเดนมาร์ก สู่ไลฟ์สไตล์คนไทย

กรุงเทพฯ – กลุ่มคนชอบแต่งบ้าน คอนโดหรู หรือชอบงานดีไซน์ มีเฮ! โซนิค วิชั่น กรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี เปิดตัว CANVAS HiFi แบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ในดีไซน์มินิมอลจากประเทศเดนมาร์ก การันตีด้วยรางวัลด้านเสียง และดีไซน์ระดับโลกมากมาย อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Sound Décor” มิติใหม่ของซาวน์บาร์ที่ผสานงานออกแบบและพลังเสียงระดับ Hi-Fi เข้าด้วยกันอย่างลงตัว สร้างปรากฏการณ์แห่งการหลอมรวม “เสียง” และ “ดีไซน์” เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนไทยยุคใหม่ พร้อมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและอัพเดท เทรนด์การตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัยด้วยเสียงและดีไซน์ ในหัวข้อ “ทิศทางอนาคตของการตกแต่งทุกพื้นที่ ด้วยเสียง” จัดขึ้น ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน
คุณนาวิน วิจิตรธนาสิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซนิค วิชั่น จำกัด กล่าวว่า “ตลาดเครื่องเสียงพรีเมียมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างมากโดยมีสินค้ารูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมาย ที่ทั้งคงคุณภาพเสียงที่ดีควบคู่ไปกับเทรนด์การออกแบบที่อยู่อาศัยที่ผู้คนนิยมความเรียบง่ายแบบมินิมอล แต่แฝงด้วยการออกแบบที่บ่งบอกรสนิยมที่เรียบหรู และกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ที่มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการตลาดที่มีศักยภาพ และผู้บริโภคกำลังมองหาสินค้าที่ตอบรับกับทิศทางความต้องการดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้โซนิค วิชั่น จึงเล็งเห็นว่า CANVAS HiFi เป็นแบรนด์ที่สะท้อนความลงตัวระหว่างดีไซน์และคุณภาพเสียงได้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่ใช่แค่เครื่องเสียง แต่เป็นชิ้นงานดีไซน์ที่กลมกลืนกับทุกพื้นที่ของบ้าน เราจึงเลือก CANVAS HiFi เข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอสินค้า และเชื่อมั่นว่าจะสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการทั้งความสวยงามและประสบการณ์เสียงระดับ Hi-Fi Audio ได้อย่างแท้จริง ภายใต้วิสัยทัศน์ของเราที่มุ่งมั่นนำเสนอเครื่องเสียงคุณภาพระดับไฮเอนด์ ที่เติมเต็มความสุขง่ายๆ ที่บ้านของคุณ”
Mr. John Alexandersen, Commercial Counsellor and Head of Trade at the Royal Danish Embassy in Thailand ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมกล่าวเปิดงาน กล่าวว่า “เดนมาร์กเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับงานออกแบบ คุณภาพ และความยั่งยืนมาโดยตลอด และ CANVAS HiFi คือหนึ่งในแบรนด์ที่สะท้อน DNA ของ Danish Design ได้อย่างชัดเจน การที่โซนิค วิชั่น ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเครื่องเสียงไฮเอนด์ของประเทศไทย นำแบรนด์จากเดนมาร์กเข้ามาทำตลาดในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเดนมาร์กและประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริโภคชาวไทยจะได้สัมผัสนวัตกรรมด้านเสียงและงานดีไซน์จากยุโรป ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความกลมกลืนกับธรรมชาติ และไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยในยุคใหม่ ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับเทรนด์การออกแบบของโลกในปัจจุบัน และผมเชื่อว่า CANVAS HiFi จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคชาวไทย และก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่สะท้อนรสนิยมและแนวคิดการใช้ชีวิตยุคใหม่ได้อย่างโดดเด่น”
ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนา (Design Talk) ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางอนาคตของการตกแต่งทุกพื้นที่ ด้วยเสียง” โดยได้รับเกียรติจาก 3 ผู้เชี่ยวชาญจากวงการสถาปนิกและเครื่องเสียง ได้แก่ คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล รองกรรมการผู้จัดกา้ บริษัท สถาปนิก 49 เฮ้าส์ดีไซน์ จำกัด (A49HD), คุณแก็ป ธนเวท สิริวัฒน์ธนกุล (Gap Thanavate) คอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านการออกแบบ และคุณชัยวัฒน์ จงพัฒนากิจเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิยะนัส อิเล็คทริคส์ จำกัด มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยในยุคใหม่
โดย คุณรัฐวุฒิ จากสถาปนิก 49 มองว่า “เสียง” กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบัน ไม่ต่างจากแสงหรือวัสดุ เพราะผู้คนต้องการพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันและอารมณ์ (Mood & Tone) ของการอยู่อาศัย ซึ่งคุณแก็ป ในฐานะ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่คร่ำวอดอยู่ในแวดวงการออกแบบ ได้นำเสนอว่า ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ไม่ได้แยก “บ้าน” ออกจาก “ประสบการณ์” อีกต่อไป เสียงเพลงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศและสะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัย
ขณะที่ คุณชัยวัฒน์ จากบริษัท ปิยะนัส อิเล็คทริคส์ ผู้จัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอนด์ชั้นนำในไทยมากว่าทศวรรษ กล่าวถึงมุมมองด้านเทคโนโลยีเครื่องเสียงว่า ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความง่ายในการติดตั้ง การใช้งานที่ไม่ซับซ้อน และดีไซน์ที่ต้องเข้ากับบ้านมากขึ้น ควบคู่ไปกับคุณภาพเสียงที่ยังต้องอยู่ในระดับสูง ดังนั้นการออกแบบเครื่องเสียงยุคใหม่จึงมีองค์ประกอบทั้งความง่ายต่อผู้บริโภคในการติดตั้ง เข้าถึงคุณภาพเสียงระดับไฮเอนด์เพียงวันคลิก พร้อมการออกแบบที่เรียบง่าย เข้าได้กับทุกมุมการตกแต่งเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งของบ้าน ที่คุ้มค่ากับการลงทุนที่ผู้บริโภคจะได้ทั้งคุณภาพเสียงระดับ HiFi Audio และงานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์
โดยในช่วงท้ายของงานแถลงข่าว Mr. Michael Pedersen, CANVAS HiFi Asia Sales Manager ได้แนะนำและสาธิตการใช้ CANVAS HiFi ซาวน์บาร์มิติใหม่แห่งการผสานคุณภาพเสียง และดีไซน์ที่ล้ำสมัยกว่าใคร “CANVAS HiFi ถูกออกแบบขึ้นจากแนวคิดที่ว่า ‘เสียง’ ไม่ควรถูกจำกัดไว้แค่ในห้องฟังเพลง แต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของทุกพื้นที่ในบ้าน เราจึงออกแบบลำโพงให้เป็นเสมือนเฟอร์นิเจอร์ที่ผสานเข้ากับผนังได้อย่างกลมกลืน คงไว้ซึ่งดีไซน์แบบสแกนดิเนเวียนที่เรียบง่าย แต่ทรงพลัง พร้อมถ่ายทอดคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทั้งความสวยงามและประสบการณ์เสียงที่เหนือระดับในเวลาเดียวกัน
CANVAS HiFi ถูกออกแบบบนพื้นฐานของระบบเสียงระดับ Hi-Fi อย่างแท้จริง ด้วยการใช้ชุดลำโพงคุณภาพสูงแบบ Multi-driver ที่แยกการทำงานของไดรเวอร์ในแต่ละย่านความถี่อย่างชัดเจน ครอบคลุมตั้งแต่เสียงต่ำที่ลึกหนักแน่น เสียงกลางที่เที่ยงตรงสมจริง ไปจนถึงเสียงแหลมที่คมชัดและโปร่งใส พร้อมภาคขยายกำลังขับในตัว (Built-in Amplifier) ที่ได้รับการปรับจูนมาอย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้ไดนามิกเสียงที่ทรงพลังและมีมิติแบบ Hi-Fi Audio อย่างแท้จริง ในด้านการเชื่อมต่อ CANVAS HiFi รองรับการใช้งานร่วมกับ Smart TV ยุคใหม่ทุกรุ่น ผ่านระบบเชื่อมต่อดิจิทัลคุณภาพสูง ช่วยให้ภาพและเสียงซิงค์กันอย่างแม่นยำ ลดอาการดีเลย์ พร้อมรองรับการสตรีมมิ่งจากอุปกรณ์ดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ CANVAS HiFi ยังถูกออกแบบให้มีขนาดหลากหลาย เพื่อให้สามารถติดตั้งเข้ากับหน้าจอทีวีในแต่ละไซส์ได้อย่างพอดี ตั้งแต่ขนาดมาตรฐาน 55” ไปจนถึงจอขนาดใหญ่ระดับโรงภาพยนตร์ภายในบ้าน โดยยังคงคาแรกเตอร์ของงานดีไซน์แบบสแกนดิเนเวียนที่เรียบหรู บางเฉียบ และกลมกลืนกับพื้นที่อยู่อาศัยยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
การเปิดตัว CANVAS HiFi ในประเทศไทยครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มทางเลือกใหม่ในตลาดเครื่องเสียงระดับพรีเมียมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงทิศทางของไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยยุคใหม่ ที่ “เสียง” และ “ดีไซน์” จะเดินไปพร้อมกันอย่างไร้รอยต่อ ภายใต้บทบาทของโซนิค วิชั่น ในฐานะผู้นำเข้าและผลักดันแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกสู่ผู้บริโภคชาวไทยอย่างต่อเนื่อง
CANVAS HiFi มีวางจำหน่ายแล้วที่ Power Mall, Piyanas, Dotlife, LCD TV Thailand และร้านเครื่องเสียงชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมให้คนรักเสียงเพลงและงานดีไซน์ได้เป็นเจ้าของในราคา 129,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายในเครือโซนิค วิชั่น กรุ๊ป โทร 02 681 7500