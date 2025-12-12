“พ่อเลี้ยงเจ” แฉยุบสภา เกมการเมืองหนีซักฟอก–คุมข้าราชการ–บิดประเด็นแก้ รธน. ไอโอหวังฟลุก "ลุงตู่" เป็นนายกฯ พระราชทาน

คลิปวิเคราะห์การเมืองจากช่อง “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ฟันธง การยุบสภาครั้งนี้เป็นยุทธศาสตร์ “แหกตาประชาชน” เพื่อหลบการตรวจสอบหลายคดี คุมอำนาจรัฐ เลี่ยงการแก้รัฐธรรมนูญ และปูทางให้ขั้วอนุรักษ์นิยมปลุกผี “นายกพระราชทาน” พร้อม IO ปั่นกระแสหนุนกลับคืนอำนาจ
วันนี้ (12 ธ.ค.) ช่อง YouTube “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” เผยแพร่คลิปวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทย โดยระบุว่า การยุบสภาของรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ใช่การตัดสินใจเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่เป็น “เกมแหกตาประชาชน” เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและรักษาอำนาจที่มีอยู่ในมือ
หนีซักฟอก–หนีความรับผิดชอบเป็นหลัก
“พ่อเลี้ยงเจ” ชี้ว่า การยุบสภาเป็นการหลบเลี่ยงการซักฟอกหลายประเด็นสำคัญ ได้แก่
•คดีสแกมเมอร์ ที่ถูกเชื่อมโยงถึงเครือข่ายใกล้ชิดผู้มีอำนาจ
•ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ ที่นายกฯ ถูกมองว่าโยนภาระให้ท้องถิ่น ทั้งที่เกินอำนาจการบริหารของพื้นที่
•กรณีเขาพระกระโดง และโครงการ MotoGP
•สถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมข้อกล่าวหาว่า รมว.พลังงานยังคงขายน้ำมันให้กัมพูชา อ้างความมั่นคงเป็นเหตุ
•การยกเลิก MOU ปี 2543–2544 ที่รัฐบาลโยนให้เป็นเรื่องประชามติช่วงเลือกตั้ง เพื่อไม่ต้องรับผิดชอบเอง
ใช้การยุบสภาเก็บแต้ม–ล็อกอำนาจรัฐให้อยู่ในมือ
ในคลิป “พ่อเลี้ยงเจ” ระบุว่า ก่อนยุบสภา รัฐบาลได้ผลประโยชน์สำคัญไปแล้วหลายอย่าง เช่น
•ดันงบ MotoGP 4,000 ล้านบาท ผ่านฉลุย
•คุมข้าราชการมหาดไทย ได้เต็มมือในช่วงรักษาการที่ไม่มีการโยกย้าย
•ควบคุมเสียง ส.ว. ที่ยังมีคดีการเมืองติดตัวอยู่
ผู้บรรยายมองว่านี่คือการจัดวางกลไกเพื่อให้ผลเลือกตั้งและระบบราชการเอื้อต่อฝ่ายผู้มีอำนาจ
เบี่ยงประเด็นแก้รัฐธรรมนูญ–ซ่อนพิษ “มาตรา 178”
แม้กระแสแก้รัฐธรรมนูญถูกชูขึ้น โดยเฉพาะประเด็นหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ผู้บรรยายมองว่าเรื่องนี้แทบเป็นไปไม่ได้ เพราะเสียง ส.ส.–ส.ว. ไม่เอาด้วยอยู่แล้ว จึงถูกใช้เป็นเพียง “ฉากควัน” ชวนให้ประชาชนไขว้เขว
ในขณะที่ อันตรายที่แท้จริงอยู่ที่ มาตรา 178 ซึ่งเปิดทางให้คณะรัฐมนตรีทำข้อตกลงกับต่างประเทศ เช่น แผนที่ เขตแดน หรือ MOU ด้านพลังงาน โดยไม่ต้องรายงานรัฐสภาและไม่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน โดยมองว่า การยุบสภาช่วยให้ชนชั้นอำนาจปิดประเด็นด้านเขตแดนได้ง่ายขึ้น
ปลุกผี “นายกฯ พระราชทาน”–ปั่น IO เสริมเกมอำนาจ
หลังยุบสภา ผู้บรรยายวิเคราะห์ว่าขั้วอนุรักษ์นิยมเริ่มขยับเกมผลักดันอดีตนายกฯ (ลุงตู่) ให้กลับมาในบท “นายกพระราชทาน” พร้อมการกลับมาของข้อความ IO แบบเดิม เช่น การยกย่องผลงานจัดซื้อยุทธภัณฑ์
ด้านข้อกล่าวหาเรื่องยุทธภัณฑ์ ผู้บรรยายชี้ว่า นโยบายในยุคนั้นเองที่เปิดช่องให้ธุรกิจสีเทาในกัมพูชา—ทั้งสแกมเมอร์และคาสิโน—เฟื่องฟู จนกลายเป็นทุนสำคัญให้กัมพูชาซื้อโดรนรุ่นใหม่และจ้างทหารต่างชาติในปฏิบัติการชายแดน
สรุปเกมหลอกประชาชน: อนุทินได้ประโยชน์–ลุงตู่ได้โอกาสคัมแบ็ก
ในตอนท้าย ผู้บรรยายสรุปว่า ประชาชนกำลังถูก “ขั้วอนุรักษ์นิยม” หลอกล่อ โดยผลประโยชน์ถูกแบ่งออกชัดเจนระหว่าง
•อนุทิน: ได้อานิสงส์จากการหนีซักฟอก หนีปัญหาอธิปไตย และเลี่ยงการแก้รัฐธรรมนูญ
•ลุงตู่: ได้โอกาสกลับมาบนเส้นทาง “นายกพระราชทาน” หากรัฐบาลปัจจุบันไปต่อไม่ได้
ฝ่ายค้าน เช่น “พรรคประชาชน” ถูกตำหนิว่าเน้นแก้หมวดสถาบันมากเกินไป แต่ละเลยปัญหาอธิปไตยชายแดน
“พ่อเลี้ยงเจ” ปิดท้ายด้วยการชี้ว่า รัฐบาลยังเอื้อประโยชน์ให้กัมพูชา ผ่านการขายน้ำมันและพลังงาน ซึ่งเป็นเชื้อไฟสำคัญที่ทำให้กัมพูชามีกำลังดำเนินปฏิบัติการตามแนวชายแดน