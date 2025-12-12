ไต้หวัน ประกาศผลผู้ชนะในแคมเปญ Go Healthy with Taiwan ชูไอเดียสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพแห่งอนาคต

การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในแคมเปญ Go Healthy with Taiwan เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ กรุงไทเป ไต้หวัน โดย 6 ทีมจากทั่วโลกที่ฝ่าด่านการคัดเลือก ได้มารวมตัวกันเพื่อประชันที่สุดของไอเดียเพื่อปฏิวัติวงการสุขภาพในอนาคต บนเวทีของไต้หวัน ในฐานะสนามประลองนานาชาติ ด้านนวัตกรรมสุขภาพแห่งอนาคตที่โดดเด่น พิสูจน์ได้จากจำนวนผู้ส่งข้อเสนอเข้าประกวดกว่า 638 โครงการ จาก 55 ประเทศทั่วโลก สะท้อนบทบาทของไต้หวันในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสุขภาพระดับโลกอย่างแท้จริง
สำหรับผู้ชนะทั้ง 3 ทีม มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยูเครน และสวิตเซอร์แลนด์ คว้าเงินรางวัลทีมละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมถ้วยเกียรติยศ จากไอเดียล้ำสมัยด้านสมาร์ทเฮลท์แคร์ นวัตกรรมจักรยาน และเทคโนโลยีกีฬาแบบบูรณาการ โดยทุกผลงานของผู้ชนะเลิศได้แสดงให้เห็นพลังนวัตกรรมที่พร้อมยกระดับอนาคตวงการสุขภาพโลกอย่างชัดเจน
เวทีขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพระดับโลก
ในช่วงพิธีมอบรางวัล นางสาวซูซาน ชี-ชวน ฮู (Ms.Susan Chi Chuan Hu) รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (TITA) ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของแคมเปญ Go Healthy with Taiwan ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพสู่เวทีโลก พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการผลักดันนวัตกรรม ส่งเสริมความยั่งยืนของภาคสุขภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความร่วมมือระดับสากล
“Go Healthy with Taiwan ไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่เปิดรับข้อเสนอจากนานาชาติเท่านั้น แต่คือเวทีที่เชื่อมโลกเข้าหากันด้วยพลังสร้างสรรค์ ผลักดันอุตสาหกรรมสุขภาพให้ก้าวหน้า โดยมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีของไต้หวันเป็นแรงดึงดูดให้ทั่วโลกมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างอนาคตสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม”
6 ทีมสุดท้ายสะท้อนโจทย์ใหญ่วงการสุขภาพโลก
6 ทีมสุดท้าย ได้ระดมความคิด และไอเดียสุดสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของโลก ตั้งแต่สุขภาพแม่และเด็ก เทคโนโลยีกีฬา ไปจนถึงระบบการแพทย์ที่ยั่งยืน
ผู้ชนะระดับโลก 3 ทีม ที่มีแนวคิดโดดเด่น ได้แก่
- สหรัฐอเมริกา: นำเสนอสิ่งทออัจฉริยะสำหรับเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหว ยกระดับความปลอดภัยและศักยภาพของนักกีฬา
- ยูเครน: นำเสนอแนวทางคงความต่อเนื่องของระบบสาธารณสุข ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
- สวิตเซอร์แลนด์: นำเสนอเทคโนโลยีเฮลท์แคร์แบบยั่งยืนที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
โดย 3 ทีมผู้ชนะประจำปีนี้ ได้แสดงผลงานที่โดดเด่นอย่างเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ในการต่อยอดขยายผล และการบูรณาการความร่วมมือข้ามภาคส่วน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของไต้หวันในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพระดับโลก
ไต้หวัน ศูนย์กลางเชื่อมความร่วมมือระดับโลก
นายโจ โจว (Mr. Joe Chou) รองประธานบริหารสภาส่งเสริมการค้า และการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) แสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมศักยภาพของผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศทุกทีม พร้อมเน้นย้ำบทบาทของไต้หวัน ในฐานะตัวกลางเชื่อมเหล่าผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม อุตสาหกรรม และตลาดจากทั่วโลกเข้าหากัน เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพให้ขยายผลได้อย่างกว้างขวาง
แคมเปญ Go Healthy with Taiwan รอบชิงชนะเลิศในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Outstanding Proposals! Racing Toward the Finish Line! พรั่งพร้อมด้วยการรวมตัวของผู้นำจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากสมาคมสำคัญ อาทิ นายโรเบิร์ต วู (Mr.Robert Wu) ประธานสมาคมจักรยานไต้หวัน และ นายหยง-ชวน หลี่ (Mr.Yung-Chuan Li) ประธานสมาคมอุตสาหกรรมการแพทย์และไบโอเทคไต้หวัน รวมถึงเอกอัครราชทูตและผู้แทนต่างประเทศประจำไต้หวัน มาร่วมเป็นสักขีพยานความสำเร็จของเหล่าผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
ก้าวต่อไป: มุ่งผลักดันสู่เวทีโลก
ทุกไอเดียสุดล้ำจะไม่สูญเปล่า แต่จะถูกนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง โดยกรมการค้าระหว่างประเทศยืนยันว่าไอเดียจากทุกทีมในรอบชิงชนะเลิศจะได้ต่อยอดพัฒนาจริงในภาคธุรกิจ รวมทั้งจะผลักดันอย่างเต็มที่ในตลาดระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสทางพาณิชย์ และจุดประกายความร่วมมือใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงของ Go Healthy with Taiwan โครงการระยะยาวเพื่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีของทุกคนบนโลก