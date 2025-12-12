ด่วน! มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดรับบริจาคอีกครั้งสนับสนุนกองทัพในภารกิจสำคัญ

วันที่ 12 ธันวาคม 2568 นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กว่า เนื่องด้วยในเช้าวันนี้ (12 ธันวาคม 2568) มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้รับการประสานงานจากองทัพภาคที่ 1 และ กองทัพภาคที่ 2 โดยมีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินในเรื่องการจัดหาโดรน และแอนตี้โดรนเป็นการ “เร่งด่วน” รวมถึงสิ่งจำเป็นอื่นๆ ให้ “ทันต่อสถานการณ์”โดยเร็วที่สุด
มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินขอขอบคุณทางกองทัพภาคที่ 1 และ กองทัพภาคที่ 2 ที่ไว้วางใจมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินให้ดำเนินการในโครงการเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองอีกครั้ง โดยเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าในขณะนี้มีสถานการณ์ที่เป็นภารกิจลับที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยฝีมือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนไทยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคามต่อชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้ประสานทีมงานที่มีความเข้าใจ ความรู้ ประสบการณ์ และมีความพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนความต้องการของกองทัพในภารกิจปกป้องอธิปไตยให้ได้อย่างดีที่สุด
มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินจึงมีมติให้เปิดรับการบริจาคจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
ทั้งนี้มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้เพื่อรักษาชีวิตและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทหารที่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีโดยโดรนทิ้งระเบิดและโดรนพลีชีพจากฝั่งตรงกันข้ามมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม แม้กองทัพภายใต้กระทรวงกลาโหมจะมีงบประมาณจำนวนมาก หรือมีงบกลางที่แม้จะใช้วิธีพิเศษในการเร่งรัดแล้วก็ตาม ก็ยังต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ระเบียบของทางราชการที่ต้องใช้เวลา 3-6 เดือนขึ้นไป กว่าจะได้อุปกรณ์ที่ต้องการ ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลาระหว่างไทย-กัมพูชา
โดยท่านใดที่ประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดหาโดรน และแอนตี้โดรน ตลอดจนสิ่งอันจำเป็นของกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพไทย(หากมีการประสานเพิ่ม) ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 008-2-18199-9 (โปรดระวังมิจฉาชีพ ไม่มีสแกนคิวอาร์โค้ท หรือกดลิงค์บัญชีใดๆเด็ดขาด)
โดยเงินทุกบาทของทุกท่านจะเปิดเผย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพจริงในการใช้งานเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยไม่เคยหักค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินงานของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เหตุการณ์ครั้งนี้ย่อมจะเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประชาชนที่สนับสนุนกองทัพกองทัพในการปกป้องอธิปไตย และทำให้ทหารมีความปลอดภัย อย่างน่าภาคภูมิใจสืบไป
ด้วยจิตคารวะและกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
https://www.facebook.com/photo?fbid=1385849186242111&set=a.583288243164880