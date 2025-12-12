ในหลวง พระราชทานหนังสือที่ระลึก 50 วัน แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาร

วันที่ 12 ธันวาคม 68 เนื่องในพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือ แก่ผู้มาร่วมพิธี 1 ชุด จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย จุฬาลงกรณราชสันนติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา , ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ, หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับงานประณีตศิลป์ และ ตำนานสภากาชาดสยามตอนที่ ๑-๒