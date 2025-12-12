ไทยพีบีเอส ชวนร่วมงาน “Talk for Truth” สู้ศึกเลือกตั้ง 2569 เปิดผลรางวัล Fact-Check Thailand Award 2026

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทยพีบีเอส และ Cofact Thailand ชวนประชาชนร่วมงาน “Talk for Truth และพิธีประกาศผล Fact-Check Thailand Award 2026” เปิดมุมมองสังคมไทยสู้ศึกข่าวลวงก่อนเลือกตั้งปี 2569 วันที่ 18 ธ.ค.นี้ ที่ไทยพีบีเอส ระบุความร่วมมือ 4 ฝ่าย และ 3 แกนตรวจสอบ คือหัวใจสู่การเลือกตั้งโปร่งใส
รศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม หัวหน้าสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ Fact-Check Thailand 2026 : เสริมพลังสังคมสู้ข่าวลวงรายงานข่าวเลือกตั้ง กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 4 ฝ่าย ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทยพีบีเอส และ Cofact Thailand ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบข้อมูลเพื่อรับมือข้อมูลเท็จในรูปแบบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในช่วงเลือกตั้งปี 2569
“โครงการ Fact-Check Thailand Award 2026 มุ่งพัฒนาทักษะการตรวจสอบ 3 ด้านสำคัญ คือ การตรวจสอบนโยบาย (Policy Checking) การตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking) การตรวจสอบภาพและวิดีโอ (Photo Checking) ให้แก่ผู้สื่อข่าวทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค ทั้ง 3 องค์ประกอบเป็นกระบวนการสำคัญมากในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองและนักการเมือง เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการตัดสินใจในการเลือกตั้งปี 2569 ที่บริสุทธิ์ยุติธรรม” รศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม กล่าว
สำหรับไฮไลต์ของงานคือการประกาศผลรางวัล “Fact-Check Thailand Award 2026” รวม 60,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม 45 คนทั่วประเทศ ใน 6 ประเภท รางวัล ได้แก่
1. The Best Checking: ผลงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีคุณค่าด้านประเด็น กระบวนการที่ตรวจสอบได้ และการนำเสนอที่สร้างผลกระทบต่อสาธารณะ
2. Policy Checking: ผลงานตรวจสอบนโยบายที่โดดเด่นทั้งด้านประเด็น กระบวนการที่น่าเชื่อถือ และการนำเสนอเพื่อแก้ไขความเข้าใจของสาธารณะ
3. Fact Checking: ผลงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีความเป็นเลิศด้านกระบวนการ มาตรฐานแหล่งข้อมูล การใช้เครื่องมือดิจิทัล และการนำเสนออย่างรับผิดชอบต่อสังคม
4. Photo Checking: ผลงานตรวจสอบภาพที่มีความหมายต่อสังคม ใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม และมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือ
5. The Creative Checking: ผลงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงสร้างสรรค์ ที่โดดเด่นทั้งด้านรูปแบบการนำเสนอ การเข้าถึงสาธารณะ และกระบวนการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ
6. Fact Checker Award: นักตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ที่ส่งข่าวเข้าประกวดมากที่สุด
อีกส่วนหนึ่งของงานกับเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองโดย 6 Speakers ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา ที่จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ แชร์มุมมองปัญหาข่าวลวงในมิติต่าง ๆ พร้อมชี้ทางสู่กระบวนการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่การตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้อง อาทิ
• ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), ผู้แทน ป.ป.ช.
• คุณแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
• คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค
• คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
• คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา
• Nicole Krämer Full Professor of Social Psychology, Media and Communication at the University of Duisburg-Essen, Germany.
ผู้ที่สนใจร่วมงานฟรี! ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ คอนเวนชันฮอลล์ ชั้น 2 อาคาร D ไทยพีบีเอส ที่นั่งจำกัด! ลงทะเบียนสำรองที่นั่งทาง www.thaipbs.or.th/EventTicket
มาร่วมเป็นพลังผลักดันสังคมไทยในการเฝ้าระวังข่าวลวงในช่วงเลือกตั้งครั้งสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/FactCheckThailand2026