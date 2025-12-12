“หมอเหรียญทอง” หนุน “อนุทิน” ชมเด็ดขาด-ฉับไว ยกย่องทำหน้าที่รักษาการนายกฯ ได้ดีเยี่ยม

พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา โพสต์ให้กำลังใจ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี ชื่นชมความเด็ดขาดและการทำงานเพื่อกองทัพ พร้อมประกาศความพร้อมรับใช้ชาติและสถาบันอย่างเต็มกำลัง
วันนี้ (12 ธ.ค.) พล.ตรี เหรียญทอง แน่นหนา อดีตทหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้แสดงความเห็นและให้กำลังใจต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรี ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า "ผมไม่ใช่ติ่งคุณอนุทิน ชาญวีรกูล นะครับ แต่ผมชื่นชมในการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว เด็ดขาด ฉลาด ฉับไว ระหว่างรักษาการนายกรัฐมนตรี" พร้อมทั้งกล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจให้นายอนุทิน
ในฐานะทหารเก่า พล.ตรี เหรียญทอง ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจอย่างหนักแน่น โดยระบุว่า "ในฐานะทหารเก่า ทหารแก่ ผมขอขอบคุณมากที่ท่านรักและเข้าใจทหาร ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ สนับสนุนทุกเหล่าทัพในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติอย่างมีเอกภาพ"
พร้อมทั้ง ชื่นชมว่าแม้จะเป็นพลเรือนที่ผันตัวมาเป็นนักการเมือง แต่การปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาที่ผ่านมา "ท่านทำได้ดีมากครับ"
พร้อมกันนี้ พล.ตรี เหรียญทอง ได้แสดงความพร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อชาติและพระมหากษัตริย์ โดยระบุว่า "หากมีสิ่งใดเพื่อชาติและพระมหากษัตริย์ ผมพร้อมปฏิบัติ ขอท่านอย่าได้เกรงใจ สั่งการลงมาได้เลย" และลงท้ายด้วยการแสดงความเคารพอย่างสูง ในฐานะ "ทหารเก่าผู้ไม่มีวันตายไปจากความจงรักภักดีต่อชาติและพระมหากษัตริย์"