“ไหมไทย” แซวจดรายชื่อลูกหนี้ “ชีอิ๊ง-เสี่ยหนู” หลังประกาศยุบสภาทำนโยบาย “แจกหมื่น–คนละครึ่ง”สะดุด

“ไหมไทย หัวใจศิลป์” ศิลปินหมอลำชื่อดังหยิบกระแสการเมืองมาแซวแรงผ่านมุก “จดรายชื่อลูกหนี้” ใส่ชื่อ “ชีอิ๊ง–เสี่ยหนู” หลังการยุบสภาทำให้นโยบาย “แจกหมื่น–คนละครึ่ง” ต้องสะดุดกลางทาง จนชาวเน็ตฮือฮาเข้ามาคอมเมนต์เพียบ
วันนี้ (12 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก “ไหมไทย หัวใจศิลป์” หรือ มนต์ชัย รักษาชาติ ศิลปินหมอลำชื่อดัง สร้างเสียงหัวเราะในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังโพสต์ภาพพร้อมข้อความแซวการเมืองสุดแสบในสไตล์ของตัวเอง ด้วยมุก “รายชื่อลูกหนี้ ชีอิ๊ง 10,000 เสี่ยหนู 2,400” เปรียบเปรยถึงนโยบายดังของสองอดีตนายกฯ
โดย “ชีอิ๊ง” หรืออดีตนายกฯ แพทองธาร เคยผลักดันนโยบาย “แจกหมื่นดิจิทัลวอลเล็ต” ขณะที่ “เสี่ยหนู” หรือนายกฯ อนุทิน เพิ่งประกาศโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 2” ก่อนมีเหตุให้ต้องยุบสภากะทันหัน ทำให้นโยบายที่ประชาชนจับตาเกิดอาการ “สะดุดกลางทาง” ทั้งคู่
ทั้งนี้ โพสต์ของไหมไทยกลายเป็นไวรัลทันที ชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์ขำขัน บางรายบอก “หนี้เยอะขึ้นทุกยุค” ขณะที่หลายคนชมว่าไหมไทยยังคงเป็นศิลปินที่หยิบข่าวบ้านเมืองมาล้อเลียนได้อย่างมีสีสันและคมคาย