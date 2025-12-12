ทภ.2 เผยข้าศึก“เติมอาวุธ-เติมกำลัง-สับเปลี่ยนกำลัง”ช่วงกลางคืนระบุกัมพูชายิงสนับสนุนวิถีโค้งใส่ที่มั่นของฝ่ายไทยในพื้นที่ล่อแหลมหลายจุด

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2568 (เวลา 09.00 น.) โดยระบุว่า นับแต่ห้วงตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น. เป็นต้นมา ในห้วงค่ำ จนถึงเช้ามืด ฝ่ายกัมพูชายังคงตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน โดยใช้การยิง อาวุธปืนเล็กยาว ปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิด และโดรนลาดตระเวน เป็นระยะ โดยบางช่วงมีการยิงอาวุธยิงสนับสนุนวิถีโค้งใส่ที่มั่นของฝ่ายเราในพื้นที่ล่อแหลมหลายจุด ขณะเดียวกัน ข้าศึกมีความเคลื่อนไหวลักษณะเตรียมกำลัง เช่น การเพิ่มเติมยุทโธปกรณ์ เติมกำลัง การสับเปลี่ยนกำลัง และการจัดกำลังยามกลางคืน
ฝ่ายเราดำเนินการรระวังป้องกันในพื้นที่ส่วนหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ และอาวุธยิงสนับสนุนตามความจำเป็น รวมทั้งการใช้ระบบตรวจการณ์ และโดรนเพื่อหาที่หมาย ขณะที่บางพื้นที่ยังพบการปะทะย่อยด้วยอาวุธปืนเล็กยาว เป็นช่วง ๆ โดยไม่มีรายงานการสูญเสียร้ายแรงของฝ่ายเรา