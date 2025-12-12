นักข่าวต่างชาติในไทยเผยคลิปเสียงสาวเขมร ส่งข้อความข่มขู่ต่อเนื่องหลังรายงานข่าวเขมรเปิดฉากโจมตีไทย

”แมตต์ ฮันต์” ผู้สื่อข่าวอิสระในไทยโพสต์เปิดเผยถูกคุกคามหนัก หลังได้รับข้อความข่มขู่ฆ่า-ตัดหัว จากแหล่งที่มาที่เชื่อว่าเป็นหญิงชาวกัมพูชา แม้จะมีข้อความขอ “สันติภาพ” ส่งเข้ามาทุกวันเช่นกัน
วันนี้ (12 ธ.ค.) แมตต์ ฮันต์ (Matt Hunt) ผู้สื่อข่าวอิสระในไทย ที่รายงานข่าวให้สถานีโทรทัศน์ของฝรั่งเศส ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ ที่คาดว่าเป็นหญิงชาวเขมร ส่งข้อความเสียงมาข่มขู่เจ้าตัว โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อควาว่า
“ทุกวันจะมีคนส่งข้อความมาบอกว่า "Cambodia needs peace" แต่ผมก็เจอข้อความขู่ฆ่า/ขู่ตัดหัวแบบนี้อยู่เรื่อย ๆ เลยครับ”