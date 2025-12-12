ผอ.ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชาชี้ แม้ยุบสภา รัฐบาลยังมีอำนาจเต็ม ดูแลมั่นคง-ความปลอดภัยประชาชนต่อเนื่อง

ผอ.ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชายืนยัน รัฐบาลแม้ยุบสภาแล้ว แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างเต็มอำนาจตามกฎหมาย
วันนี้ (12 ธ.ค.) พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา เปิดเผยว่า แม้มีการยุบสภาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่รัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ และมีอำนาจดูแลความมั่นคงของประเทศอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อให้การปกป้องประชาชนไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ชายแดนมีความตึงเครียดจากการที่กัมพูชาดำเนินการรุกล้ำ และโจมตีไทยก่อนในหลายพื้นที่ กองทัพไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมุ่งหมายเพียงเพื่อยุติการคุกคามชีวิตประชาชนและรักษาอธิปไตยของชาติ
รัฐบาลและกองทัพยืนยันว่ายังคงสั่งการและปฏิบัติการได้ตามอำนาจกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ กฎอัยการศึกในพื้นที่ชายแดนมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายความมั่นคงของไทย และศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ จะรายงานสถานการณ์อย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักสันติวิธี และปรารถนาสันติภาพกับกัมพูชา แต่ในขณะเดียวกันจะปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเด็ดขาดและชอบธรรม เพื่อความสงบสุขของประชาชนไทยเป็นสำคัญ
ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง งดเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่กระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และร่วมกันรักษาความสงบและความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยในช่วงเวลานี้
พลอากาศเอก ประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่า เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยความร่วมมือ ความเชื่อมั่น และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ จะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะอย่างใกล้ชิด