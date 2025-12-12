Live! SONDHI TALK : เอาให้สิ้นสภาพ - อาวุธมหาประลัยถล่มเงินดอลลาร์

วันนี้ (12 ธ.ค.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น
- เอาให้สิ้นสภาพ
- อาวุธมหาประลัยถล่มเงินดอลลาร์
ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.323
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep323 (live)เอาให้สิ้นสภาพ! Ep323 (live)
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep323 (live)
ยก 2 สงครามไทย-เขมร ทหารไทยทวงคืนอธิปไตยได้อีกเพียบ การรบครั้งนี้ต้อง “เอาให้สิ้นสภาพ” ให้มันจบที่รุ่นเรา
สมัครสมาชิก membership ความจริงมีหนึ่งเดียว ช่อง SONDHITALK บน YouTube : https://www.youtube.com/@sondhitalk/join
• ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @sondhitalkโพสต์โดย คุยทุกเรื่องกับสนธิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2025