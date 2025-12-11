สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดงานกาชาดประจำปี 2568 “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา” ณ สวนลุมพินี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานกาชาดประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” พร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดและผู้สนับสนุนงาน ทอดพระเนตรนิทรรศการ ร้านกาชาด และการประมูลการกุศลหลากหลายกิจกรรม รายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย งานจัดถึงวันที่ 21 ธ.ค. ที่สวนลุมพินี และออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ (11 ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.55 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงเปิด “งานกาชาดประจำปี 2568” ณ พลับพลาพิธี หน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2568 พร้อมด้วย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้บริหารสภากาชาดไทย และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด เฝ้าฯ รับเสด็จ
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2568 กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานกาชาดประจำปี 2568 และกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานกาชาดเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร อาทิ ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี 2568 จำนวน 7 ราย ผู้ชนะการประกวดสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาดประจำปี 2568 จำนวน 4 ราย ผู้สนับสนุนการจัดงานกาชาด จำนวน 20 ราย รวมถึงหน่วยงานที่ร่วมออกร้านกาชาดและผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สมทบงานกาชาดประจำปี 2568 จำนวน 30 ราย
ในโอกาสนี้ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2568 ชุด “น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” เสด็จฯ ไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายงานกาชาด ประจำปี 2568 “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” และทอดพระเนตรนิทรรศการ “๖๙ ปี แสงแห่งพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2568 ทูลเกล้าฯ ถวายสลากบำรุงสภากาชาดไทย และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมร้านหน่วยงานต่างๆ ในงานกาชาด อาทิ ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ภายในร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้ามือสอง ชุดผ้าไทย ชุดราตรี เสื้อ กางเกง กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับจากคณะภริยา องคมนตรี นำมาส่งต่อเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อเสื้อผ้าในราคาย่อมเยา รวมถึงจัดประมูลเสื้อผ้าเบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย ซึ่งสวมแสดงคอนเสิร์ตจำนวน 6 ชุด และเสื้อกางเกงยีนส์ พร้อมลายเซ็น โดยกำหนดการประมูลเสื้อผ้าพี่เบิร์ด วันศุกร์ที่ 12 ธันวามคม วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม และวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม เวลา 18.00-19.00 น. โดยรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย
จากนั้นเสด็จฯ ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทอดพระเนตรการประมูลผักดองวังสระปทุมที่ร้านอุปนายิกา ทั้งหมด 7 โหล รวมยอดประมูลและยอดบริจาค 8,750,000 บาท โดยรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย
ก่อนประทับรถรางทอดพระเนตรร้านและกิจกรรมของหน่วยงานที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2568 สมควรแก่เวลาเสด็จฯ กลับ
งานกาชาดประจำปี 2568 จัดขึ้น วันที่ 11-21 ธันวาคม 2568 ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00-22.00 น. และงานกาชาดออนไลน์ www.iredcross.org ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาเที่ยวงานเดินทางโดยขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวก และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รวมถึงงดใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เพื่อลดปริมาณขยะภายในงาน