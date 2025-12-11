ประมวลภาพ : แรงงานกัมพูชาทยอยกลับผ่านด่านคลองลึก–คนไทยในปอยเปตกว่าร้อยรายยื่นขอกลับประเทศ

แรงงานกัมพูชาทยอยหลั่งกลับบ้านผ่านด่านคลองลึก ขณะคนไทยหลายร้อยในปอยเปตรอเดินทางกลับเช่นกัน เจ้าหน้าที่ไทยเร่งประสานกัมพูชาเปิดทางด่วน ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนยังมีเสียงปะทะเป็นระยะและไม่นิ่ง
วันนี้ (11 ธันวาคม 2568) บรรยากาศที่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบว่าแรงงานกัมพูชาจำนวนมาก ทั้งจากตลาดโรงเกลือและพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสระแก้ว ต่างหอบหิ้วสัมภาระ พาบุตรหลานทยอยเดินเท้ามุ่งหน้ากลับประเทศกัมพูชา โดยใช้ด่านคลองลึกเป็นเส้นทางผ่านหลัก
ด้านฝั่ง ปอยเปต ประเทศกัมพูชา แหล่งข่าวยืนยันว่า ขณะนี้มีคนไทยหลายร้อยคนรอเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเช่นกัน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยกำลังเร่งเจรจากับฝ่ายกัมพูชา เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนการเดินทางกลับของทั้งสองฝ่าย ซึ่งต้องใช้เวลาในการหารือพอสมควร
ขณะที่บรรยากาศตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ตั้งแต่เขต อำเภอตาพระยา ถึง อำเภอโคกสูง ยังคงมีเสียงปืนจากการปะทะกันเป็นระยะ สถานการณ์ยังไม่นิ่งและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด