เผยนาที! กัมพูชายิงจรวด Type-90B จากถนนพลเรือนในอุดรมีชัย เป้าหมายปราสาทคนา (ชมคลิป)

เผยคลิปวินาทีทหารกัมพูชานำอาวุธหนักประจำการกลางชุมชนบนถนนพลเรือนในจังหวัดอุดรมีชัย ก่อนยิงถล่มไปยังพื้นที่ปราสาทคนา จุดชนวนความกังวลด้านความปลอดภัยของชาวบ้านและความตึงเครียดชายแดนที่พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง
วันนี้ (11 ธ.ค.) เพจ“Army Military Force" ได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา โดยปรากฏภาพทหารกัมพูชาประจำการบนถนนซึ่งเป็นย่านพลเรือน พร้อมติดตั้งระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง Type-90B ก่อนเปิดฉากยิงไปยังพื้นที่ปราสาทคนาใกล้ชายแดนไทย
ในคลิปเห็นประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต้องหมอบบังและหลบแรงสั่นสะเทือนจากการยิง ขณะที่ด้านหลังมีรถจักรยานยนต์และรถกระบะของชาวบ้านจอดอยู่ สะท้อนว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่เขตทหาร แต่เป็นถนนชุมชนที่มีผู้คนสัญจรปกติ
เหตุการณ์นี้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลถึงความเสี่ยงที่พลเรือนอาจได้รับผลกระทบ รวมถึงความกังวลต่อความตึงเครียดชายแดนที่ยังคงรุนแรง โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและยับยั้งการใช้พื้นที่พลเรือนเป็นจุดยิงอาวุธหนัก เพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
คลิกชมคลิปวีดีโอ