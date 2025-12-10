ทภ.2 สรุปสถานการณ์ตลอดคืนเขมรระดมยิง BM-21 หวังยึดภูมะเขือ-ปราสาทคนา บินโดรนโจมตีช่องบก-ช่องอานม้ากว่า 80 เที่ยว

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์สู้รบช่วงคืนที่ผ่านมา เขมรบินโดรนโจมตีช่องบก-ช่องอานม้ากว่า 80 เที่ยว ระดมยิง BM-21 ใส่ภูมะเขือ-ปราสาทคนา พร้อมใช้รถถังยิงจากเขาพระวิหาร ฝ่ายไทยทำลายที่ตั้งแอนตี้โดรนด้านใต้ช่องจอม อพยพประชาชนแล้ว 1.7 แสนคน
วันนี้ (10 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.20 น. เพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์รายงานจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2568 (เวลา 09.00 น.)
ตามที่ได้เกิดการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
สถานการณ์ในห้วงคืนที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชาระดมโจมตีต่อช่องบก ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะเนิน 677 ด้วยฝูงโดรนกว่า 80 เที่ยว ใช้จรวด BM-21 โจมตีเพื่อเข้ายึดภูมะเขือ ใช้รถถังและอาวุธเล็งตรงยิงจากที่ตั้งบนเขาพระวิหารต่อกำลังฝ่ายเราบริเวณสถูปคู่ และห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ฝ่ายเรายิงทำลายที่ตั้งแอนตี้โดรน บริเวณทิศใต้ช่องจอมเพื่อสนับสนุนการกวาดล้างกัมพูชาบริเวณสวนมะม่วงที่ปลูกล้ำเส้นปฏิบัติการเข้ามาบริเวณช่องระยี
ฝ่ายกัมพูชาใช้จรวด BM-21 ระดมยิงบริเวณปราสาทคนา โดยไม่คำนึงถึงกำลังฝ่ายเดียวกันที่วางกำลังต้านทานการเข้าควบคุมพื้นที่ของฝ่ายเรา
การอพยพประชาชน ปัจจุบันได้ศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมทั้งสิ้นจำนวน 696 จุด มีผู้เข้าพักจำนวน 171,681 คน ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 29,865 คน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 72,907 คน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 62,846 คน และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 6,063 คน
เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 75 จุด มีผู้เข้าพัก จำนวน 4,350 คน ประกอบด้วย จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 170 คน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 177 คน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3,594 คน และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 509 คน
กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกิจกรรมแสดงดนตรี หนังกลางแปลงเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ และการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก เช่น การแข่งขันกีฬา บ้านบอล วาดภาพระบายสี มุมของเล่นเด็ก เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดให้พี่น้องประชาชน
กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะดำเนินทุกมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย และรักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลัง