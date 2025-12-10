สดุดี “พลทหาร เทิดศักดิ์” สละชีพปกป้องแผ่นดินไทยจากการปะทะชายแดนในสมรภูมิปราสาทคนา

สดุดี “พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย” สังกัด ร.23 พัน.3 ซึ่งเป็นกำลังพลทหารกล้ารายที่ 5 ที่ต้องสละชีพเพื่อชาติในเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในสมรภูมิปราสาทคนา จากการถูกสะเก็ดระเบิดของฝ่ายกัมพูชา
วันนี้ (10 ธ.ค.) เพจ “ข่าวทหาร” โพสต์สดุดีวีรกรรมทหารกล้า “พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย” สละชีวิตเพื่อชาติ ในสมรภูมิปราสาทคนาด้วยความห้าวหาญ
จากเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทย-กัมพูชาเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ทำให้ประเทศไทย สูญเสียกำลังพลทหารกล้ารายที่ 5 คือ “พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย” สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สละชีวิตปกป้องแผ่นดินไทยในสมรภูมิปราสาทคนาอย่างห้าวหาญ เสียชีวิตหลังถูกสะเก็ดระเบิดจาก BM-21 ของกัมพูชา
ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของท่านจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำพวกเราตลอดไป ขอดวงวิญญาณของท่านจงสู่สุคติสัมปรายภพอันสงบสุขชั่วนิรันดร์