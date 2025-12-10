สดุดีทหารกล้าคนที่ 5 "พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย" พลีชีพกลางสมรภูมิปราสาทคนา ถูกสะเก็ดระเบิด BM-21 ถล่ม โลกโซเชียลฯ ร่วมอาลัยความหาญกล้า
วันที่ 10 ธ.ค. 68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์พร้อมใจร่วมไว้อาลัย และสดุดีทหารกล้าคนที่ 5 "พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย" สังกัด ร.23 พัน.3 กองพันสุรินทร์ พลีชีพเพื่อชาติในสมรภูมิปราสาทคนา เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา
โดยมีรายงานว่า จากเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ไทยสูญเสียกำลังพลทหารกล้ารายที่ 5 คือ "พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย" อายุ 20 ปี สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมืองจ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นลูกหลานชาวอีสานจากบ้านภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สละชีวิตปกป้องแผ่นดินไทยในสมรภูมิปราสาทคนาอย่างห้าวหาญ เสียชีวิตหลังถูกสะเก็ดระเบิดจาก BM-21 ของกัมพูชา ขณะกำลังรักษาตัวที่ รพ.พนมดงรัก