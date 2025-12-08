กองทัพภาคที่ 1 สรุปยึดคืนพื้นที่เป้าหมายได้แล้ว 1 ที่บ้านไปรจัน ยังเหลือบ้านหนองจาน-บ้านคลองแผง กำลังพลบาดเจ็บ 3 นายปลอดภัยแล้ว

กองทัพภาคที่ 1 วางเป้าหมายยึดคืน 3 พื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว บรรลุเป้าหมายแล้ว 1 พื้นที่คือบ้านไปรจันติดกับหนองหญ้าแก้ว ยังเหลือบ้านหนองจาน และบ้านคลองแผง อ.ตาพระยา กำลังพลบาดเจ็บ 3 นาย อาการปลอดภัย ยังไม่ปรากฏการใช้จรวด BM-21 จากฝั่งกัมพูชา
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ขอสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น.
จากสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยด้านตรงข้าม จ.สระแก้ว ฝ่ายกัมพูชามีการเพิ่มเติมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และอาวุธหนักเข้าประชิดแนวชายแดน ซึ่งเมื่อเวลา 13.40 น. กกล.บูรพาตรวจพบว่ามีกระสุนปืนเล็กยิงมาจากฝั่งกัมพูชาเข้ามายังพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จึงได้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังเพื่อปกป้องชีวิตและอธิปไตยของไทย และเมื่อเวลา 14.20 น.ได้ดำเนินกลยุทธ์ที่หมายทางทหารในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเพื่อยึดคืนอธิปไตยของไทยใน 3 พื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว ได้แก่ บ้านหนองจาน, บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง และบ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยสามารถทำลายที่มั่นดัดแปลงของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ปฏิบัติการได้บางส่วน และเมื่อเวลา 17.00 น. หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 สามารถยึดและควบคุมที่หมายบริเวณบ้านไปรจันตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้วได้เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ การปฏิบัติทางทหารไม่ปรากฏการใช้จรวดหลายลำกล้อง (BM-21) จากฝั่งกัมพูชา
นอกจากนี้ ได้รับรายงานกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชา จำนวน 3 นาย ดังนี้
1. ส.อ.นพชัย คลังแสง สังกัด ร.112 ได้รับบาดเจ็บโดยถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณปาก และมีอาการแน่นหน้าอกจากแรงระเบิด เหตุเกิดในพื้นที่ อ.ตาพระยา ส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา ปัจจุบันอาการปลอดภัย
2. ส.อ.ธีรวัฒน์ วงด้วง สังกัด ช.พัน.2 ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด โดย^มีอาการแน่นหน้าอก และหูอื้อ ไม่มีบาดแผลตามร่างกาย เหตุเกิดในพื้นที่ บ.หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง ส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร ปัจจุบันอาการปลอดภัย
3. จ.ส.อ.สิรวิชญ์ อะมะมูล สังกัด ช.พัน.2 ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด โดยมีอาการเจ็บบริเวณสะโพก เหตุเกิดในพื้นที่ บ.หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง ส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร ปัจจุบันอาการปลอดภัย
สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้วร่วมกับฝ่ายปกครองได้ดำเนินการอพยพเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว 5 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พักพิงชั่วคราว อ.ตาพระยา 2,297 คน, ศูนย์พักพิงชั่วคราว อ.โคกสูง 1,627 คน, ศูนย์พักพิงชั่วคราว อ.อรัญประเทศ 2,017 คน, ศูนย์พักพิงชั่วคราว อ.คลองหาด 810 คน และศูนย์พักพิงชั่วคราว อื่น ๆ 2,879 คน รวมผู้อพยพทั้งหมด 9,630 คน โดยขณะปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ได้รับรายงานว่ามีพระสงฆ์อายุ 82 ปี วัดเนินสมบูรณ์ อ.ตาพระยา มีอาการหัวใจล้มเหลว เนื่องจากตกใจเสียงปืนใหญ่ ได้นำส่ง รพ.ตาพระยา และมรณภาพในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้ติดตามสถานการณ์และบัญชาการอยู่ในพื้นที่ ร่วมกับ พล.ต.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผบ.กกล.บูรพา พร้อมยืนยันว่ากำลังพลทุกนายมีความพร้อมในการทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของไทยในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้ร่วมดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างดีที่สุด