แก๊งกัมพูชารุมกระทืบ 4 ชายไทยในเกาหลีใต้ คาดชนวนเหตุ "ปมชายแดน" สถานทูตฯ โซล ประกาศเตือนด่วน

จากเหตุการณ์คนเขมรทำร้ายคนไทยในเกาหลีใต้ คาดชนวนเหตุจากความขัดแย้งชายแดน! สถานทูตฯ โซล ประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงพื้นที่ชุมชนกัมพูชาในเวลากลางคืน
จากกรณี มีรายงานว่า เกิดเหตุชุลมุนกลางร้านคาราโอเกะย่านมกโพแทบุน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อกลุ่มชายชาวกัมพูชาราว 15-20 คน เดินกร่างเข้ามาในร้าน ก่อนตรงเข้าถามชายไทย 4 คนว่า “มาจากประเทศอะไร?” แต่ทันทีที่ผู้เสียหายตอบว่า “แทกุกซารัม” (คนไทย) กลุ่มคู่กรณีก็รุมทำร้ายแบบไม่ทันได้ตั้งตัว สร้างความโกลาหลจนไมค์คาราโอเกะกระเด็นเกลื่อน ก่อนทั้งหมดจะวิ่งหลบหนีออกจากร้านไป ซึ่งคาดว่าการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มาจากความไม่พอใจเหตุปะทะชายแดนไทย-เขมร
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (8 ธ.ค.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกประกาศ เตือนคนไทยในเกาหลี เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีชุมชนกัมพูชาจำนวนมาก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลี โปรดหลีกเลี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีชุมชนกัมพูชาจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือพบเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ขอให้รีบติดต่อหน่วยงานตำรวจเกาหลีที่หมายเลข ๑๑๒ และ/หรือสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ ๐๑๐-๖๗๔๗-๐๐๙๕ และ ๐๑๐-๓๐๙๙-๒๙๕๕