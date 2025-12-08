"ทัพภาค 2" แฉยับ! เล่ห์เหลี่ยมเขมรจัดฉากยั่วยุเตรียมการก่อนเปิดฉากยิงใส่ไทย

"ทัพภาคที่ 2" เปิดโปงแผนการร้าย! หลังชายแดนไทย-กัมพูชาปะทะเดือดต่อเนื่อง 2 วัน ทำให้ทหารไทยต้องพลีชีพ 2 นาย และบาดเจ็บอีกหลายนาย เพจทางการ "กองทัพภาคที่ 2" แฉ "แผนการชั่วของเขมร" ที่เตรียมการไว้ล่วงหน้า ด้วยการโพสต์ยั่วยุเพื่อล่อให้ไทยเปิดฉากยิงก่อน แต่ฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นในวินัยอันเคร่งครัด จนไม่เป็นไปตามเกมของกัมพูชา
จากกรณีที่ชายแดนไทย-กัมพูชาตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมายังคงเดือดต่อเนื่อง หลังกองทัพกัมพูชาเปิดฉากโจมตีไทยบริเวณ ภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อน จ.ศรีสะเกษ ทำให้มีทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บ 4 นาย จากการถูกระดมยิงด้วยอาวุธหนักทางฝั่งกัมพูชา และการปะทะขยายวงกว้างจากจังหวัดศรีสะเกษ ลุกลามบานปลายสู่ จ.อุบลราชธานี และ จ.บุรีรัมย์ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนหลายครัวเรือนต้องอพยพหนีกันอีกครั้ง
ล่าสุดวันนี้ (8 ธ.ค.) เพจ "กองทัพภาคที่ 2" ได้ออกมาโพสต์แฉแผนการชั่วเขมรที่เตรียมการไว้ หลังเปิดฉากโจมตีไทยเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ (8 ธ.ค.) โดยมีการยิงใส่ฝั่งไทยจนทหารได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก และมีกำลังพลทหารเสียชีวิต 2 ราย
โดยเริ่มจากการเตรียมการของฝ่ายกัมพูชา ที่มีการโพสต์ลงสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องถึงการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งกำลังพล และอาวุธต่างๆ เพื่อเป็นการยั่วยุในทุกรูปแบบ โดยทางฝ่ายไทยได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มาโดยตลอดและไม่หลงกลในการยั่วยุของทางฝ่ายทหารกัมพูชา ที่จะให้ทางฝ่ายไทยได้ลงมือก่อน แต่ทหารไทยมีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด จึงไม่เป็นไปตามเกมทางฝ่ายทหารกัมพูชา กระทั่งฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงทหารไทยได้รับบาดเจ็บวานนี้ 2 นาย
ทางเพจระบุว่า " "แผนการชั่วของเขมรที่เตรียมการไว้" และยิงใส่ทหารไทย บาดเจ็บ 2 นาย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568"