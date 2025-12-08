มาเลเซียเปิดเดินรถไฟ ETS จาก KL Sentral ถึงยะโฮร์บาห์รู เชื่อมสิงคโปร์ เริ่ม 12 ธ.ค.นี้

การรถไฟมาเลเซียประกาศเปิดให้บริการรถไฟ ETS ระหว่างสถานี JB Sentral รัฐยะโฮร์ ถึงสถานี KL Sentral กรุงกัวลาลัมเปอร์ 12 ธ.ค.นี้ ไป-กลับวันละ 4 เที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมทั้งชาวสิงคโปร์มายังมาเลเซีย ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 82 ริงกิต (635 บาท)
วันนี้ (8 ธ.ค.) การรถไฟมาลายา (KTM Berhad) ประเทศมาเลเซีย ประกาศว่าจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ETS จากสถานี KL Sentral กรุงกัวลาลัมเปอร์ ถึงสถานี JB Sentral รัฐยะโฮร์เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2568 เป็นต้นไป ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการรถไฟทางคู่ติดตั้งระบบไฟฟ้า เกอมัส-ยะโฮร์บาห์รู ระยะทาง 192 กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงสถานีรถไฟ 11 แห่งแล้วเสร็จตามแผน โดย KTMB จะทยอยเปิดให้บริการตามลำดับ โดยเริ่มจากภาคใต้ก่อนเชื่อมสู่เส้นทาง ETS เต็มรูปแบบ
สำหรับตั๋วโดยสาร สามารถซื้อได้ผ่านแอป KITS Style ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และเว็บไซต์ KTMB เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันที่ 9 ธ.ค. 2568 ครอบคลุมช่วงเดินทางล่วงหน้าตั้งแต่ 12 ธ.ค. 2568 ถึงเดือนพฤษภาคม 2569 ค่าโดยสารเส้นทางจากสถานี KL Sentral ถึงสถานี JB Sentral เริ่มต้นที่ 82 ริงกิตมาเลเซียต่อเที่ยว (ประมาณ 635 บาท) สามารถตรวจสอบราคาตั๋วสำหรับจุดจอดแต่ละจุดได้ในแอป KITS Style
นายอาหมัด นิซาม บิน โมฮาเหม็ด อามิน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTM Berhad กล่าวว่า การเปิดให้บริการ ETS ไปยังสถานี JB Sentral จะทำให้ชาวรัฐยะโฮร์สามารถเดินทางตรงไปยังสถานี KL Sentral ก่อนที่จะเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ในภาคเหนือและชายฝั่งตะวันออก ขณะเดียวกัน การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และครบวงจรจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงแต่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของรัฐยะโฮร์ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงชาวสิงคโปร์ ให้เดินทางมายังมาเลเซียด้วยบริการรถไฟมากขึ้น
นอกจากนี้ การเปิดตัวครั้งนี้ยังตรงกับช่วงปิดเทอมและเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง ช่วยให้ชาวรัฐยะโฮร์และชาวมาเลเซียสามารถเดินทางไปทางตอนเหนือได้อย่างสะดวกสบาย ขณะที่ชาวยะโฮร์ก็สามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางระยะไกลโดยตรงผ่านระบบรถไฟ ETS ความสะดวกสบายนี้จะช่วยส่งเสริมการเดินทางภายในประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางธุรกิจ
KTM Berhad หวังว่าชาวยะโฮร์จะไม่พลาดโอกาสในการสัมผัสประสบการณ์รถไฟ ETS และวางแผนการเดินทาง พร้อมกับความสะดวกสบายในการซื้อตั๋วออนไลน์ นอกจากนี้ KTMB ยังมอบส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับบริการ ETS ภาคใต้ สำหรับวันเดินทางตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2568 ถึง 11 ม.ค. 2569 ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับโปรโมชั่นนี้ได้โดยใช้รหัสโปรโมชั่น JBBEST ระหว่างการซื้อตั๋ว โดยจะมีรหัสโปรโมชั่นรวม 5,000 รหัส ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนล่วงหน้าและซื้อตั๋วล่วงหน้า เพื่อความยืดหยุ่นในการเดินทางที่มากขึ้น และหลีกเลี่ยงการจองตั๋วแบบกระทันหัน ขอเตือนผู้ใช้บริการให้มาถึงชานชาลาผู้โดยสารขาออกอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง เนื่องจากประตูจะปิด 5 นาทีก่อนรถไฟออก เพื่อความสะดวกของลูกค้า สามารถซื้อตั๋วได้ผ่านแอปพลิเคชัน KITS Style เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ KTMB หรือตู้จำหน่ายตั๋ว KTMB สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ KTMB หรือโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KTMB ที่หมายเลข +60397791200
ตารางเดินรถเริ่ม 12 ธันวาคม 2025 ให้บริการทุกวัน
ขบวน 9511 KL Sentral → JB Sentral ออก 07.45 น. ถึง 12.05 น.
ขบวน 9510 JB Sentral → KL Sentral ออก 08.40 น. ถึง 13.00 น.
ขบวน 9515 KL Sentral → JB Sentral ออก 17.35 น. ถึง 21.55 น.
ขบวน 9514 JB Sentral → KL Sentral ออก 16.20 น. ถึง 20.40 น.
ตารางเดินรถใหม่เริ่ม 1 มกราคม 2026 ให้บริการทุกวัน
ขบวน 9523 KL Sentral → JB Sentral ออก 07.55 น. ถึง 12.15 น.
ขบวน 9524 JB Sentral → KL Sentral ออก 08.40 น. ถึง 13.00 น.
ขบวน 9533 KL Sentral → JB Sentral ออก 17.35 น. ถึง 21.55 น.
ขบวน 9534 JB Sentral → KL Sentral ออก 16.20 น. ถึง 20.40 น.
จุดจอดแต่ละสถานี ประกอบด้วย
1. JB Sentral (สถานีต้นทาง)
2. Kempas Baru
3. Kulai
4. Layang-Layang
5. Rengam
6. Kluang
7. Paloh
8. Bekok
9. Labis
10. Segamat (ต้นทาง/ปลายทางรถไฟ ETS ไปยังปลายทาง Butterworth และ Padang Besar)
11. Gemas
12. Batang Melaka
13. Pulau Sebang/Tampin
14. Seremban
15. Kajang (เชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สาย Kajang Line)
16. Bandar Tasik Selatan (เชื่อมต่อสถานีขนส่งผู้โดยสาร TBS รถไฟฟ้า KLIA Transit ไปท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ และรถไฟฟ้า LRT สาย Sri Petaling Line)
17. KL Sentral (สถานีปลายทาง)