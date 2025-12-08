“ฮุนเซน” นั่งบัญชาการรบ อ้างโดนยั่วยุก่อน ขออภัยแขกต่างชาติที่มาพบ สั่งนักกีฬาแข่งซีเกมส์ปกติ

“ฮุนเซน” อ้างไทยยั่วยุก่อน ยกเลิกภารกิจทั้งหมดออกนั่งบัญชาการรบเอง ขออภัยแขกต่างชาติที่ไม่สามารถเข้าพบ พร้อมสั่งนักกีฬาซีเกมส์เข้าร่วมการแข่งขันตามปกตื
เช้าวันที่ 8 ธ.ค.หลังจากการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชาปะทุขึ้นอีกครั้ง นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Sam Dech Hun Sen of Cambodia ว่า “กองกำลังแนวหน้าทุกหน่วยต้องมีความอดทน เพราะฝ่ายผู้รุกรานกำลังใช้อาวุธทุกประเภทยิงใส่เรา ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ช่วงดึกเมื่อคืน และเช้าวันนี้ จุดประสงค์ก็เพื่อยั่วยุให้เรายิงตอบโต้ เพื่อทำลายข้อตกลงหยุดยิง และคำแถลงสันติภาพระหว่างกัมพูชา–ไทย
เส้น “แดง” ที่กำหนดว่ากรณีใดจึงจะตอบโต้ได้ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอบรมและชี้แจงให้ทหาร นายทหาร และพลทหารทุกนายเข้าใจตรงกันอย่างครบถ้วน
ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับพยายามช่วยเหลือประชาชนที่อพยพหนีภัยออกจากพื้นที่อันตรายให้เข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด
ผมได้ยกเลิกภารกิจงานอื่นทั้งหมดแล้ว เพื่อมาร่วมกับนายกรัฐมนตรีบัญชาการกองกำลังติดอาวุธในการรับมือกับการรุกรานครั้งนี้
จึงขออภัยต่อแขกทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่สามารถเข้าพบผมได้ในช่วงนี้
สำหรับนักกีฬาและนักกีฬาหญิงของกัมพูชาที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 ในประเทศไทย ขอให้ลงแข่งขันตามปกติ