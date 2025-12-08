ทอ.จัด F-16 เสิร์ฟไข่เขมรแต่เช้า หลังพบเตรียมยิงจรวดใส่พลเรือนไทย ด้านช่องบก หทารไทยพลีชีพ 1 นาย
วันนี้ (8 ธันวาคม 2568) เมื่อเวลา 06.30 น. เพจ "กองทัพบก ทันกระแส" รายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า "ด่วนจัด!! เริ่มแล้ว สันติภาพไม่มีอยู่จริง กัมพูชายิงก่อน กัมพูชายิงเครื่องยิงลูกระเบิดใส่ไทย พื้นที่ช่องอานม้า"
ทั้งนี้ ตั้งแต่เช้ามืดพื้นที่ช่องอานม้าตรวจพบโดรนกัมพูชาก่อกวนต่อเนื่อง มีการยิงปืนกลใส่ไทย และทหารไทยได้ยิงตอบโต้กลับ
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 06.50 น. วันที่ 8 ธ.ค. 68 รายงานข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ทหารกัมพูชาได้เปิดฉากยิงถล่มทหารไทยที่ห้วยตามาเรีย โดยฝ่ายไทยได้ยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะสากล ทั้งนี้ในพื้นที่ยังมีการยิงตอบโต้ต่อเนื่อง
สำหรับไทม์ไลน์ทหารกัมพูชารุกหนักยิงใส่ไทยต่อเนื่องช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาในหลายพื้นที่
เมื่อเวลา 05.05 น. ในพื้นที่ช่องอานม้า ทหารกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยาวยิงเข้า ใส่ฝ่ายไทย ในพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดน 793 (ตชด.793)
จากนั้น 05.11 น.พื้นที่ช่องอานม้าแดนไกล ทหารกัมพูชาได้ยิงปืนเล็กยาว
เพิ่มอีก 3 นัด
เวลา 05.21 น. ที่ฐานรากหญ้า เจ้าหน้าที่ทหารไทยได้ตรวจพบโดรน 2 ลำจากฐานแดนไกล
เวลา 05.23 น. พื้นที่ตลาดช่องอานม้า ทหารกัมพูชายิงปืนกล 1 ชุดใส่ฝ่ายไทย
เวลา 05.24 น. ฐานปฏิบัติการเจนศึกทำการยิงตอบโต้ป้องกันตัวตามหลักสากล ด้วยปืนกลจำนวน 1 ชุด ใส่ตลาดช่องอานม้า
เวลา 05.30 น. ฐานแดนไกล ตะวันออกทหารกัมพูชาทำการยิงปืนกลใส่ฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง
เวลา 05.36 น. ฝ่ายไทยได้ทำการยิง ป้องกันตัว ตอบโต้ไปแล้วแต่ไม่มีการยิงตอบโต้กลับ
เวลา 05.57 น. รากหญ้าตรวจพบทหารกัมพูชาจำนวน 50 นายเดินเท้าจากกาสิโนขึ้นเนิน 677
เวลา 06.00 น. พื้นที่ห้วยบอน ทหารกัมพูชายิงปืนเล็กใส่ฝ่ายไทย 5 นัด
เวลา 06.07 น. พื้นที่ฐานต้นมะนาว และฐานห้วยบอน ทหารกัมพูชาได้ยิงปืน ค.ใส่ฝ่ายไทย พื้นที่ละ 1 นัด รวม 2 นัด
เวลา 06.11 น. มีกระสุน ค.ตกบริเวณบ่อดินหลังตลาดไท จำนวน 1 นัด
เวลา 06.17 น. เจนศึกตอบโต้ฝ่ายทหารกัมพูชาด้วย ค.60 ตามสัดส่วนหลักสากล
เวลา 06.23 น. มีกระสุน ค.ตกที่มั่น 3 ฐานริมผา
- จากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. วาสนานาน่วม นักข่าวสายทหารรายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาว่า "ตามคำเรียกร้อง! ทัพฟ้าส่ง F-16 เสิร์ฟไข่เป็น Breakfast ให้เขมรแต่เช้าตรู่ #ทบรายงาน"
ทอ.ส่ง F-16 ขึ้นบิน เสิร์ฟไข่เป็นมื้อเช้าให้เขมรแล้ว ก่อนเขมรจะยิงจรวดใส่ประชาชนไทย หลังเมื่อคืนนี้จนถึงเช้ามืดตรวจพบเขมรมาร์กจุดเล็งพิกัดจรวดจะยิงเข้าในเขตไทย ลึก 31 กม. หวังเป้าหมายพลเรือนไทย ย้ำกองทัพอากาศไทยใช้สิทธิในการปกป้องอธิปไตยไทย และประชาชนชาวไทยตามหลักสากล
ไข่ 8 ลูกแบ่งเสิร์ฟให้ ‘กาสิโน’ ด้วย เหตุใช้เป็นฐานทหาร บินโดรน มาร์กพิกัดยิงไทย
ล่าสุดมีรายงานด้วยว่า ทหารไทยพลีชีพ 1 นาย บาดเจ็บ 2 ทหารเขมรยิงปืนใหญ่-เครื่องยิงลูกระเบิดใส่ “ฐานอนุพงศ์ ” ช่องบก
- เวลา 09.00น. เพจ "กองทัพบก ทันกระแส" รายงานว่า อีกแล้ว!!! มพูชา ยิง BM-21 ลงพื้นที่พลเรือน บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
- เวลา 09.20 น.กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความระบุว่า เป้าหมายกระเช้าเนิน 350 ทางด้านทิศตะวันตกปราสาทตาควาย ระยะ 300 เมตร ถูกทำลายเรียบร้อย กองทัพจะปกป้องประชาชนและอธิปไตยเต็มกำลัง