ไต้หวันร่วมใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้

MGR Online: นายปีเตอร์ หลัน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย พร้อมภริยา ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทย
ภาคใต้ของประเทศไทยประสบมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 140 ราย และทรัพย์สินเสียหายมากกว่าหมื่นล้านบาท รัฐบาลไต้หวันเป็นห่วงและประสงค์ที่จะให้กำลังใจคนไต้หวันและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นายปีเตอร์ หลัน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย พร้อมภริยา ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปยังหาดใหญ่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย พร้อมมอบเงินสงเคราะห์จำนวน 50,000 ดอลลาร์เหรียญสหรัฐให้แก่ชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวันภาคใต้ โดยมีนายชิวอิ้งหัว ประธานชมรมฯ เป็นตัวแทนรับเงิน ซึ่งเงินสงเคราะห์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ช่วยเหลือชาวไต้หวันในภาคใต้ของไทยในการฟื้นฟูหลังประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ทุกท่านฟื้นตัวจากเหตุดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ คนไต้หวัน ชาวจีนโพ้นทะเลและนักธุรกิจชาวไต้หวันในไทยที่มีน้ำใจ ได้ริเริ่มระดมเงินบริจาคผ่านสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลสี่แห่ง ประกอบด้วยสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน สมาคมชาวจีนโพ้นทะเลแห่งประเทศไทย และได้บริจาคให้กับพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ฟื้นตัวจากภัยพิบัติโดยเร็ว
ทั้งนี้ มีชาวจีนโพ้นทะเลบางส่วนได้ร่วมเดินทางกับนายปีเตอร์ หลัน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน ไปยังภาคใต้ของประเทศไทยในวันเดียวกัน เพื่อส่งมอบแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมนุษยธรรมที่ "รู้สึกเดือดร้อนทุกข์ใจกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน" และมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไต้หวันและไทย.