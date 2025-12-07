xs
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ “พระองค์ภา”

วันนี้ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2568
ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตยมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ประธานในพิธี วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และถวายดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานอาราธนาศีล ประธานรับศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ประธานถวายกล่าวคำถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารคาว-หวานและเครื่องไทยธรรม แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และพระสงฆ์นอกนั้น ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม ตามลำดับ ประธานกรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และถวายความเคารพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จพิธี

ในการนี้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ เข้าร่วมในพิธีด้วย








