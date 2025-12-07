ในหลวง โปรดเกล้าฯองคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูติ “พระองค์ภา”

วันนี้ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 07.54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2568 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ องคมนตรี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายเนียม พระเกตุ อยู่ที่ 265 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโค – กะบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ กับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกเขาชวา ปล่อยนกเขาชวา จำนวน 48 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลา ตัดแถบแพรตู้ปลา ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 490,000 ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ
ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาโพง ปลาเทพา และปลาชะโอน ลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโต
เพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศน์ ต่อไป