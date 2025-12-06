xs
ทภ.2 งัด หลักฐาน เรียกร้อง กัมพูชา หยุดวางทุ่นระเบิด ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทภ.2 เปิดภาพชัดๆ หลักฐานจากมือถือทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิดในเขตแดนไทย เรียกร้องหยุดกระทำ ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา


เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.68 รายงานข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า จากการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่พื้นที่เกิดเหตุเมื่อปี พ.ศ. 2568 หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยได้ตรวจพบการฝังทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN-2 ลูกใหม่ ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์ต้องห้ามตามอนุสัญญาออตตาวา โดยปรากฏพฤติการณ์และลักษณะการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการฝึกวางทุ่นระเบิดของกำลังพลกัมพูชาในคลิปบันทึกการฝึกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2568 ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์

โดยจากการตรวจสอบเปรียบเทียบภาพถ่ายและคลิปเหตุการณ์ พบว่ากำลังพลที่ปรากฏในคลิปฝึกวางทุ่นและกำลังพลที่ปรากฏในภาพขณะฝังทุ่นในเขตแดนไทยเป็นบุคคลชุดเดียวกัน โดยมีลักษณะเฉพาะตรงกันทั้งรูปพรรณสัณฐาน เครื่องแบบ อุปกรณ์สนาม ตลอดจนร่องรอยเฉพาะตัว เช่น แผลเป็น ตำหนิ และเครื่องประดับส่วนบุคคล รวมถึงการใช้อุปกรณ์และท่าทางปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการฝึกที่ปรากฏในคลิปอย่างสมบูรณ์ การตรวจพิสูจน์ดังกล่าวจึงยืนยันได้ว่าเป็นการกระทำโดยกำลังพลของรัฐ ไม่ใช่ประชาชนทั่วไป และเป็นการฝังทุ่นระเบิดใหม่ มิใช่ทุ่นหลงเหลือจากอดีต

“จะเห็นว่า การสร้าง การวาง หรือการช่วยเหลือให้มีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่ออนุสัญญาออตตาวา โดยเฉพาะมาตรา 1 ซึ่งห้ามการใช้ การพัฒนา การผลิต การเก็บรักษา หรือการช่วยเหลือในการใช้ทุ่นสังหารบุคคล และมาตรา 5 ซึ่งกำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินการกวาดล้างและไม่กระทำการใดที่เป็นการเพิ่มทุ่นในพื้นที่ของตน การฝังทุ่นใหม่ในเขตแดนไทยจึงเป็นการละเมิดเจตจำนงแห่งมนุษยธรรมสากลอย่างชัดเจน สร้างความเสี่ยงโดยตรงต่อชีวิตประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่”

ทั้งนี้ขอเรียกร้องให้กัมพูชาดำเนินการยุติการวางทุ่นระเบิดใหม่ทุกรูปแบบทันที เปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบร่วมอย่างโปร่งใส และให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการมนุษยธรรมสากล การเคารพสิทธิมนุษยชน และการธำรงความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรักษาความสงบมั่นคงตามแนวชายแดนและในภูมิภาคต่อไป















