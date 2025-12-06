หยุดเก็บ! 'นักจัดระเบียบบ้าน' ชี้ Amenity Set โรงแรมไม่ใช่ของที่ระลึก เตือนเก็บกลับเพราะอยาก 'คุ้มค่า' คือการ 'ล้างผลาญทรัพยากร'

Amenity Set ไม่ใช่ของที่ระลึก! เพจดัง "แมวบิน นักจัดระเบียบบ้าน" ที่มีผู้ติดตามกว่า 4 แสนคน ออกมาโพสต์เตือนนักเดินทาง หยุดขนชุดของใช้ในโรงแรม (Amenity Set) กลับบ้าน เพราะเพียงอยากรู้สึกว่าจ่ายค่าห้องแล้วคุ้มค่า ชี้ของเหล่านี้คุณภาพสั้น ใช้ไม่ทัน สุดท้ายก็ทิ้ง เป็นการ "ล้างผลาญทรัพยากรโดยไม่รู้ตัว" ย้ำมันคือของสำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. เพจ "แมวบิน นักจัดระเบียบบ้าน" ซึ่งให้นิยามตัวเองว่า เป็นนักจัดระเบียบบ้านมืออาชีพอันดับ1ของประเทศไทย มีผู้ติดตามกว่า 4 แสนคน ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นซึ่งอ้างอิงจากประสบการณ์ของตนเองว่า ได้พบเห็นชุดของใช้ในโรงแรม (Amenity Set) จำนวนมากที่ถูกเก็บสะสมไว้ตามบ้านเรือน เรียกร้องให้แขกโรงแรมไม่ควรเก็บชุดของใช้เหล่านี้กลับบ้านโดยไม่จำเป็น ชี้ ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองโดยไม่รู้ตัว ซึ่งทางเพขได้ระบุข้อความว่า
"Amenity Set for Hotel ชุดกิ๊ฟเซ็ตในโรงแรม!!
อย่าเก็บกลับมาเพราะอยากรู้สึกว่าจ่ายค่าห้องไปแล้วต้องคุ้มค่า
อย่าเก็บกลับมาถ้าที่บ้านเก็บมามีเยอะแล้ว
อย่าเก็บกลับมาถ้าอยู่คนเดียว
อย่าเก็บกลับมาถ้าไม่ได้เดินทางไปที่ทุลักกันดารขาดสังคม
อย่าเก็บกลับมาเพื่อสะสมเลขไมล์ชีวิต
มันไม่ใช่ของที่ระลึก
100ทั้ง100ใช้ไม่ทัน
สุดท้ายคุณจะทิ้งมัน
คุณหาที่บริจาค ถามใครๆเขาสนใจรับบริจาคอยากได้จนตัวสั่นระริ๊กระรี้หรือ? ไม่เลย คุณกำลังล้างผลานทรัพยากรโดยไม่รู้ตัว
ในใจฟุ้มเฟือยไร้เหตุผล เก็บกลับเพราะอยากรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายนั่นคือประเด็นหลัก แล้วไงต่อ? ไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นจากการประหยัดครั้งนี้เลยไม่มีทางที่คุณจะรู้สึกร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งจากการไปเก็บชุดกิฟต์เซ็ตพวกนี้กลับมาที่บ้าน
จงยอมรับว่าคุณใช้ประโยชน์จากมันในบางครั้งบางครั้งและคุณก็มีปัญญาที่จะหาซื้อเองได้หรือพกติดตัวติดกระเป๋าเดินทางประจำของคุณได้
ไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้แต่ในฐานะที่ฉันจบการโรงแรมมาและการทำงานปัจจุบันนี้เจอหลายบ้านมากที่มีของพวกนี้เป็นร้อยๆชิ้นยาสีฟันแปรงสีฟันของพวกนี้มันไม่ใช่ของที่มีคุณภาพยืนยาวนานหรือแม้แต่ขนแปงสีฟันมันหลุดร่วง สะบงสบู่มันหมดอายุมันเหลวมันไม่หอมมันมีอายุที่สั้นมาก
โปรดจงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แด่คนที่เขาต้องการใช้มันจริงๆ โปรดพกของตัวเองติดตัวเป็นประจำอย่าคาดหวังการบริการระดับซุปเปอร์สตาร์ 100 ดาวจากโรงแรม มันเกิดมาเป็นของฉุกเฉินโรงแรมให้มาสำหรับคุณลูกค้าที่เร่งรีบยังไม่ทันแสดงความรักให้กับใครดันลืมแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ติดกระเป๋ามาด้วยช่วยกันเซฟทรัพยากรค่ะทุกคน อย่าเก็บตะพึดตะพือ"