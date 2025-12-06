โฆษก ทบ. จี้นานาชาติจับตา “เฮง รัตนา” ผอ. CMAC กัมพูชา เผยแพร่ข้อมูลเท็จ บ่อนทำลายความไว้วางใจและสันติภาพในภูมิภาค

จากกรณีที่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 นายเฮง รัตนา ผอ. CMAC กัมพูชา เผยแพร่ข้อความระบุว่า วันนี้ตนและทีมงานอยู่ระหว่างติดตั้งซากระเบิด MK84 ที่นำมาจัดแสดงภายในอาคารรูปทรง PMN-2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นและผลสำเร็จที่ได้รับการยอมรับของกัมพูชาในการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวา
รวมถึงกล่าวหาว่า ไทยพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของนานาชาติจาก “การรุกรานและยึดครองดินแดนกัมพูชา” โดยกล่าวโทษว่าฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่จนทำให้ทหารไทยเสียชีวิต และใช้ถ้อยคำเปรียบไทยว่าเป็น “โจรที่กลับฟ้องเจ้าของที่ดิน” พร้อมอ้างว่า หากไทยไม่ “บุกเข้ามายึดครองพื้นที่ของกัมพูชา” ก็จะไม่เกิดเหตุใด ๆ กับกำลังพลไทยนั้น
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า “นายเฮง รัตนา ยังคงใช้จินตนาการปั้นแต่งเรื่องราวเพื่อหลอกลวงสังคมโลก เบี่ยงเบนประเด็นที่แท้จริง และปกปิดข้อเท็จจริงเรื่องการลักลอบติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่ในเขตประเทศไทยโดยฝ่ายกัมพูชา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ทหารไทยได้รับความสูญเสียในพื้นที่ชายแดน
ถ้อยคำที่นายเฮง รัตนา ใช้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่สะท้อนความเป็นสุภาพบุรุษทางการทูต ไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่กลับกล่าวหาไทยว่าเป็นฝ่ายรุกราน ทั้งที่ข้อเท็จจริงกลับตรงกันข้ามอย่างชัดเจน
พฤติกรรมดังกล่าวกำลังทำลายบรรยากาศแห่งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีของทั้งสองประเทศ และเป็นการจงใจสร้างความขัดแย้งและความเกลียดชังให้รุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวม
ฝ่ายไทยมีจุดยืนที่ชัดเจน ยืนยันการให้ข้อมูลและหลักฐานที่ถูกต้อง ทั้งเชิงประจักษ์และเชิงเทคนิค ซึ่งสามารถเปิดให้บุคคลหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้าตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย
จึงขอเรียกร้องให้สังคมโลกตระหนักและร่วมต่อต้านการนำเสนอข้อมูลเท็จของนายเฮง รัตนา ซึ่งเป็นบ่อนทำลายความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อความพยายามสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาค”