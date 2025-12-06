ดราม่าซีเกมส์ 2025! ฝ่ายจัด Virtual Run ยอมรับผิด ปม Artwork 'ไม่เหมาะสม' เร่งปรับปรุงงานสื่อสารให้ได้มาตรฐานสากล

คณะทำงาน Virtual Run ซีเกมส์ 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ออกแถลงการณ์ชี้แจง Artwork ปัญหา ยันเป็นงานของทีมประชาสัมพันธ์ฯ ไม่เกี่ยวกับทีมภาพลักษณ์หลัก พร้อมน้อมรับความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพ และประกาศยกเลิกใช้งานภาพดังกล่าว เตรียมนำเสนอชุดสื่อสารใหม่ที่สะท้อนภาพลักษณ์ไทยเร็วๆ นี้
จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการออกแบบภาพประชาสัมพันธ์ (Artwork) กิจกรรม "วิ่งสะสมระยะพิชิตเหรียญซีเกมส์ Virtual Run" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ ซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ทางผู้รับผิดชอบโครงการ คือ "คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 33rd SEA Games Virtual Run" (ไทยรัน) ได้ออกแถลงการณ์ยอมรับความผิดพลาด และขออภัยต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในแถลงการณ์ชี้แจงว่า ภาพประชาสัมพันธ์ที่เกิดปัญหาดังกล่าว ถูกจัดทำและนำเสนอโดยทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม Virtual Run เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการออกแบบจากทีมสื่อสารภาพลักษณ์หลักของการแข่งขันซีเกมส์ (Central Brand Identity Team)
คณะทำงานฯ น้อมรับความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์โดยรวมของการแข่งขัน และได้แสดงความขออภัยไปยังทีมงานส่วนกลาง และประชาชนทุกคนมา ณ ที่นี้
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ทางคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการ ระงับใช้งานภาพดังกล่าวทันที พร้อมทั้งกำลังเร่งปรับปรุงงานสื่อสารทั้งหมดให้เป็นไปตาม "มาตรฐานสากล เพื่อให้สื่อถึงกิจกรรมในนามภาพของไทย" โดยจะมีการนำเสนอชิ้นงานชุดใหม่ในเร็ว ๆ นี้
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิจารณ์การเตรียมความพร้อมและการสื่อสารภาพลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ 2025 ของประเทศไทย โดยคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ได้ขอบคุณทุกคำแนะนำที่ช่วยให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้